0

Erick Noriega impactó a todos en Brasil al hablar perfecto portugués y revela dónde aprendió

El exzaguero de Alianza Lima, Erick Noriega fue presentado en Gremio de Porto Alegre y sorprendió con sus contundentes declaraciones.

Erickson Acuña
Erick Noriega llegó a Brasil para ser oficializado en Gremio.
Erick Noriega llegó a Brasil para ser oficializado en Gremio. | Composición: Líbero
COMPARTIR

Para muchos hinchas, Erick Noriega es uno de los futbolistas peruanos más importantes en la defensa que tuvo la Liga 1 en los últimos años. Su gran temporada con Alianza Lima le permitió ser opción de formar parte de clubes del extranjero, firmando así por Gremio de Porto Alegre donde ya comenzó a ser noticia.

Hernán Barcos dejó fuerte comentario sobre Erick Noriega

PUEDES VER: Hernán Barcos dejó fuerte comentario sobre Erick Noriega tras clasificación de Alianza Lima: "Ma..."

Y es que el futbolista de 23 años fue presentado oficialmente en el elenco brasileño para iniciar así una nueva etapa en su carrera. En conferencia de prensa, el popular ‘Samurai’ respondió diversas preguntas a los medios de comunicación, llamando la atención su perfecto dominio del portugués. 

¿Qué dijo Erick Noriega durante su presentación en Gremio?

“Había hablado con mi representante y mi esposa, no pensaba que las cosas sucederían tan rápido. Hace dos años estaba jugando en la Segunda División y hace tres años estaba trabajando con mi tío, ni siquiera jugaba fútbol. Me da mucha felicidad estar aquí hoy, en un club campeón mundial, con mucha historia. Quiero seguir mejorando”, dijo.

Asimismo, el zaguero peruano explicó cómo aprendió portugués, luego que todos notaron su buena fluidez durante la conferencia de prensa. El ex Alianza Lima reveló que esto se debió a su estadía en Japón. 

“Preguntaron por eso cuando llegué aquí a Gremio. Yo jugué con brasileños en Japón, también estaba todo el día con ellos y se hablaba portugués. Fui aprendiendo un poco, no perfecto, pero lo suficiente para entender”, resaltó.

Erick Noriega: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Erick Noriega tiene un valor en el mercado actual de 1,40 mill. €.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Erick Noriega impactó a todos en Brasil al hablar perfecto portugués y revela dónde aprendió

  2. ¡Atención, Alianza! Revelan la primera sanción a Independiente tras incidentes con hinchas de U de Chile

  3. Conmebol se pronunció sobre el partido Independiente vs. U de Chile: ¿Alianza Lima a semifinales?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano