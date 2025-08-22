Erick Noriega impactó a todos en Brasil al hablar perfecto portugués y revela dónde aprendió

Para muchos hinchas, Erick Noriega es uno de los futbolistas peruanos más importantes en la defensa que tuvo la Liga 1 en los últimos años. Su gran temporada con Alianza Lima le permitió ser opción de formar parte de clubes del extranjero, firmando así por Gremio de Porto Alegre donde ya comenzó a ser noticia.

Y es que el futbolista de 23 años fue presentado oficialmente en el elenco brasileño para iniciar así una nueva etapa en su carrera. En conferencia de prensa, el popular ‘Samurai’ respondió diversas preguntas a los medios de comunicación, llamando la atención su perfecto dominio del portugués.

¿Qué dijo Erick Noriega durante su presentación en Gremio?

“Había hablado con mi representante y mi esposa, no pensaba que las cosas sucederían tan rápido. Hace dos años estaba jugando en la Segunda División y hace tres años estaba trabajando con mi tío, ni siquiera jugaba fútbol. Me da mucha felicidad estar aquí hoy, en un club campeón mundial, con mucha historia. Quiero seguir mejorando”, dijo.

Asimismo, el zaguero peruano explicó cómo aprendió portugués, luego que todos notaron su buena fluidez durante la conferencia de prensa. El ex Alianza Lima reveló que esto se debió a su estadía en Japón.

“Preguntaron por eso cuando llegué aquí a Gremio. Yo jugué con brasileños en Japón, también estaba todo el día con ellos y se hablaba portugués. Fui aprendiendo un poco, no perfecto, pero lo suficiente para entender”, resaltó.

Erick Noriega: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Erick Noriega tiene un valor en el mercado actual de 1,40 mill. €.