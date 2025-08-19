Erick Noriega y su insólita reacción tras conocer que Aquino lo reemplazará en Alianza: "No sé si..."

Todo va quedando listo para el anuncio oficial de Alianza Lima con el fichaje de Pedro Aquino. El volante regresará al fútbol peruano para ponerse la camiseta blanquiazul, debido a que la directiva 'íntima' aceleró las negociaciones tras la salida de Erick Noriega a Gremio de Porto Alegre. En medio de ello, el 'Samurái' sorprendió con firmes declaraciones sobre la incorporación del ex Sporting Cristal a tienda 'victoriana'.

En horas de la noche del pasado lunes 18 de agosto, Noriega estuvo con su familia para enrumbar a Brasil y finiquitar los detalles con el 'Tricolor'. Fuera de su emoción por afrontar este nuevo reto en lo profesional, fue sorprendido al enterarse de la llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima como parte de su reemplazo.

El futbolista polifuncional no calló ante los medios de prensa y dejó un firme mensaje al futbolista tras su incorporación a tienda blanquiazul. No solo le desea lo mejor de ahora en adelante, sino que le recuerda que llega a un "espectacular" equipo por la que hay que entregar todo.

"Qué bien. Lo conozco a Pedro… No sé si es real la noticia. No la he visto. No he estado atento a redes. Pero bien, llega a un equipo espectacular. Desearle lo mejor a él y a Alianza Lima", declaró Erick Noriega.

De esta manera, Erick Noriega puso fin a sus declaraciones con los medios de prensa peruanos y ahora se dirige a Brasil para concretar todo lo que concierne a su firma con Gremio de Porto Alegre. Se sabe que el cuadro Gaúcho puso la mirada en el jugador tras el choque directo ante Alianza Lima, por lo que espero potenciar su mediocampo con nuestro compatriota.

Pedro Aquino a un paso de llegar a Alianza Lima

Con las horas contadas para el cierre de libro de pases, la documentación de Pedro Aquino llegó a tiempo para ser inscrito por Alianza Lima como su nuevo jugador para el 2025. El volante peruano llega en calidad de préstamo por Santos Laguna y se espera que se una cuanto antes para lo que será el duelo de Copa Sudamericana y el clásico ante Universitario.