La destacada figura que se sumará al plantel de Alianza Lima para vital partido por Sudamericana
Alianza Lima sumará a un importante futbolista para la Copa Sudamericana luego de confirmar que Erick Noriega se irá a Gremio de Brasil.
Esta semana Alianza Lima cerrará los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad Católica en Quito, por lo que necesita contar con todas sus estrellas para este importante partido. Por ello, tras confirmarse que Erick Noriega se irá a Gremio de Brasil, el club blanquiazul confirmó que sumará a un potente jugador para el duelo en Ecuador.
Como sabemos, tras la victoria 2-0 en Matute, ahora los íntimos deben defender esa ventaja en el Estadio Olímpico Atahualpa y para ello no deben dejar espacios en su defensa. Es en esa línea que Carlos Zambrano estará presente para darle seguridad a sus compañeros y sellar la clasificación a la siguiente instancia de la competición Conmebol.
Así lo informó el periodista Gerson Cuba, quien mediante sus redes sociales anunció los nombres de algunos de los futbolistas que se subirán al vuelo a Quito para jugar la Copa Sudamericana. "Carlos Zambrano viajará a Ecuador con Alianza Lima. Kevin Quevedo, Sergio Peña, Fernando Gaibor y Pablo Ceppelini son algunos que conforman la lista. Como adelantamos, no está Erick Noriega", indicó.Carlos Zambrano volverá luego de cumplir con su suspensión.
De esta forma, queda confirmado que Alianza Lima podrá contar con varios de sus principales jugadores para así afrontar en las mejores condiciones el compromiso ante la Universidad Católica. Recordemos que el vencedor de esta llave enfrentará al ganador de la serie entre la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.
Alianza Lima vs. Universidad Católica: hora y dónde ver partido
El partido por la Copa Sudamericana 2025 se jugará este miércoles 20 de agosto desde las 19.30 horas de Perú y Ecuador, con transmisión exclusiva de DirecTV Sports para todo nuestro continente. Asimismo, si cuentas con una suscripción a DGO podrás ver el duelo totalmente online,
