Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura

¿Ventaja para Alianza? DT de U. Católica revela inesperada noticia: "Los jugadores..."

Diego Martínez, entrenador de Universidad Católica de Ecuador se pronunció previo al partido de vuelta por Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

Erickson Acuña
Alianza Lima sigue haciendo historia en torneos internacionales, luego de conseguir un importante triunfo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Días después de este triunfo, y en la previa del partido de vuelta, el entrenador Diego Martínez se pronunció. 

El técnico del elenco ecuatoriano habló en conferencia de prensa luego del encuentro frente a Libertad por la fecha 25 de la LigaPro en el que empató 1-1. Analizó el resultado que les sabe a poco en el campeonato local, además de hacer un llamativo anuncio sobre su plantel.

¿Qué dijo el DT de U. Católica previo al partido ante Alianza Lima?

La Universidad Católica no guardó jugadores, pese a que entre semana afrontará el duelo de vuelta contra el equipo de Néstor Gorosito por Copa Sudamericana, lo cual no le sirvió de mucho al haber empatado. Al respecto, dijo que los cambios que hizo en el encuentro contra Libertad les dieron un poco más de ritmo. 

“Los jugadores que salieron se les veía poco cansados, después de hacer un trabajo realmente exigente el miércoles pasado (ante Alianza Lima)”, dijo Diego Martínez, confirmando así el desgaste de sus pupilos ante el cuadro íntimo, lo que podría significar una ligera ventaja para ellos. 

Próximo partido de Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Luego de ganar a la U. Católica en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima volverá a enfrentar al conjunto ecuatoriano en el encuentro de vuelta a disputarse el próximo miércoles 20 de agosto.

Erickson Acuña
