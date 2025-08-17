¡No es Noriega! Alianza Lima perderá a trascendental figura para el clásico ante Universitario

Alianza Lima derrotó 3-1 a ADT en Matute y ya pone la mira en el clásico ante Universitario por la fecha 7 del Torneo Clausura. Los blanquiazules tendrán una oportunidad de oro para poder escalar en la tabla, aunque deberán afrontar la sensible baja de una pieza clave en su once titular.

Nos referimos a Paolo Guerrero, referente y pieza titular en la delantera de Alianza Lima, quien reapareció en el duelo de ida ante Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana. No obstante, su retorno a las canchas no fue el esperado, ya que se terminó retirando del campo en el primer tiempo tras recaer de su lesión.

En medio de ello, el periodista deportivo Gerson Cuba dio una noticia nada alentadora para los hinchas blanquiazules. Según el comunicador, el 'Depredador' tendría un desgarro y sería una baja confirmada para poder enfrentar a Universitario en el Estadio Monumental. No obstante, esto no sería lo único, pues también estaría en riesgo su presencia con la selección peruana.

"Lo de Paolo (Guerrero) es un desgarro y aparentemente estaría teniendo un periodo de recuperación de un mes. Con esto, está descartado para lo que es el clásico, la vuelta ante la Universidad Católica e inclusive diría que también con la selección peruana en la despedida de las Eliminatorias", mencionó el comunicador en el programa 'Código Blanquiazul'.

Números de Paolo Guerrero con Alianza Lima

La ausencia de Paolo Guerrero en este mes transcendental de Alianza Lima será un duro golpe para los intereses del club. Y es que, el delantero de 41 años se mantiene vigente y ha sido una de las piezas goleadoras más importantes en el esquema de Néstor Gorosito, aportando toda su experiencia en el ataque.

Lo anterior mencionado se refleja en los grandes números que ha registrado Guerrero con el cuadro 'íntimo', pues ha sido titular en los duelos de la ronda eliminatoria de la Sudamericana. Además, el atacante registra 26 partidos entre todas las competiciones y ha aportado su cuota goleadora con 10 anotaciones.