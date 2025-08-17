- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sport Huancayo vs Universitario
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Cristal
- Manchester United vs Arsenal
- River Plate vs Godoy Cruz
- Rivadavia vs Boca
- Alianza Lima vs Universitario
- AFP
El sorprendente gesto que tuvo Barcos con Erick Noriega en su último partido con Alianza Lima
Hernán Barcos emocionó a Erick Noriega con un noble gesto en su despedida con Alianza Lima antes de partir a Brasil para firmar con Gremio, provocando lágrimas en el defensa.
Alianza Lima consiguió un valioso triunfo por 3-1 ante ADT en la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro estuvo marcado por la despedida de Erick Noriega, quien disputó su último partido con la camiseta blanquiazul antes de partir rumbo a Brasil para firmar por Gremio. Ante esto, Hernán Barcos no dejó pasar la ocasión y tuvo un emotivo gesto con su compañero en su partido de despedida.
PUEDES VER: Franco Navarro remece a hinchas al confirmar si fichará a Pedro Aquino por Noriega: "Contentos..."
¿Qué gesto tuvo Hernán Barcos con Erick Noriega?
Y es que tras conocerse que el pase de Erick Noriega al cuadro brasileño estaría prácticamente cerrado, el 'Pirata' no dudó en tener una consideración especial con el defensa en su último partido en el Estadio de Matute. El defensa dejaría el club de inmediato para unirse al cuadro brasileño.
Resulta que, mientras iba a ser cambiado por Matías Succar al minuto 73, Hernán Barcos decidió entregarle la cinta de capitán al 'Samurai', dejando una aplaudible anécdota que emocionó a los hinchas presentes, quienes respondieron con aplausos. Luego de ello, ambos jugadores se fundieron en un gran abrazo que reflejó la amistad y el respeto mutuo que comparten.
Posterior a este gesto, los demás jugadores de Alianza Lima también se unieron a los aplausos y se acercaron a Noriega para brindarles muestras de afecto en su último encuentro.
¿Por cuánto tiempo firmará contrato Erick Noriega con Gremio?
Según la información que compartió el periodista deportivo Gerson Cuba, Erick Noriega firmará un extenso contrato con Gremio de Brasil y dejará el club en el transcurso de la semana.
"Erick Noriega jugará en Gremio. Decisión del jugador tomada. Acuerdo de todas las partes, su contrato sería de 4 años y partirá esta semana", publicó el comunicador en su cuenta de 'X'.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90