¿Girotti, Guerrero o Ramos? Se confirmó qué jugador llevará el dorsal '9' en Alianza Lima

Con la llegada de Luis Ramos y Federico Girotti, entre los hinchas de Alianza Lima se despertó el interés por conocer quién será el elegido para llevar el '9' en su dorsal. Se habló de que Paolo Guerrero podría pasar a tener el privilegio, pero la realidad es otra.

Antes de medirse a grande equipos en Uruguay, Alianza Lima tendría definido los dorsales de algunos de sus jugadores, como lo son Girotti, Paolo Guerrero y Luis Ramos, los tres grandes delanteros que tendrá el equipo blanquiazul para la temporada 2026. Pablo Guede busca clasificar a la fase de grupos de la Libertadores y salir campeón en la Liga 1.

¿Quién llevará el dorsal '9' en Alianza Lima en el 2026?

Alianza Lima tiene como gran objetivos salir campeón y para ello ha traído refuerzos de gran calidad para conseguir los resultados deseados. La duda de la hinchada estaba en saber quién será el '9' en la nueva etapa de Pablo Guede.

De acuerdo a la información de Gerson Cuba, Luis Ramos será el encargado en llevar el '9', mientras que Federico Girotti lucirá el 99 y Paolo Guerrero se quedará con el '34' en su dorsal. Asimismo, Sergio Peña lucirá la '10'.

Alianza Lima define los dorsales para la temporada 2026.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será parte de su participación en la Serie Rio de la Plata. El equipo blanquiazul se medirá ante Independiente el sábado 10 de enero desde las 19:00 (hora peruana). Los próximos partidos de Alianza será ante Unión Santa Fe el 14 de enero a las 16:15 horas y ante Colo Colo el 18 de enero a las 19:00 horas.

¿Cuándo es la Noche Blanquiazul 2026?

La Noche Blanquiazul 2026 está pactado para el 24 de enero desde las 20:00 horas ante Inter Miami. Este partido servirá para presentar al equipo ante la hinchada antes del inicio de la Liga 1.