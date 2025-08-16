Ceppelini desencajado al conocer baja de Alianza Lima para la Sudamericana: "Pérdida muy grande"

Tras la victoria ante ADT por 3-1 en Matute ahora Alianza Lima viajará a Ecuador para enfrentar a la Universidad Católica por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Bajo esa premisa, Pablo Ceppelini se mostró desencajado tras conocer que uno de los principales futbolistas del plantel será baja para el compromiso en Quito. ¿Quién es?

El volante uruguayo fue una de las figuras del encuentro en La Victoria por el Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que fue entrevistado por L1 MAX al término del mismo y le consultaron por Erick Noriega, quien fichó por Gremio de Brasil y no formará más parte del cuadro dirigido por Néstor Gorosito. Incluso el popular 'Samurai' se despidió entre lágrimas del club.

"Una pérdida muy grande, lo vamos a extrañar mucho. Es un líder dentro y fuera de la cancha. Le deseo muchos éxitos. Muchas gracias por lo que le dio a Alianza y por todo lo que me ha ayudado desde que llegué. Va a ser un jugador que sin duda vas a estar 8 o 10 años en la selección por la jerarquía que tiene", indicó Pablo Ceppelini.

De esta forma, el mediocampista uruguayo le brindó unas palabras de despedido a su compañero y amigo en Alianza Lima que ahora afrontará un nuevo reto en Gremio. Recordemos que hace poco los blanquiazules eliminaron al cuadro brasileño de la Copa Sudamericana, y dicha llave fue clave para que se interesaran en sus servicios como jugador.

Hernán Barcos también se despidió de Erick Noriega

El 'Pirata', que le dio la cinta de capitán, también se despidió de Erick Noriega y generó un momento sumamente emotivo post partido de la Liga 1. "Estoy feliz por él. Lamentablemente se nos va un grande, pero sé que lo que viene para él es mucho mejor. Gremio va potenciar mucho más sus características. Tiene 23 años, pero parece que tuviera 500 partidos en primera. Lo vamos a extrañar", precisó Hernán Barcos sobre la salida del volante peruano.