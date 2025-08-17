- Hoy:
Figura de Alianza Lima sorprendió al confesar que influyó en el fichaje de Erick Noriega a Gremio
Erick Noriega disputó su último partido con Alianza Lima y firmará por Gremio. Una figura blanquiazul reveló que se contactó con el club brasileño para recomendar al futbolista.
Erick Noriega se robó todos los reflectores en la goleada de Alianza Lima por 3-0 sobre ADT de Tarma en Matute. El ‘Samurai’ disputó su último encuentro con la camiseta blanquiazul antes de partir rumbo a Brasil para firmar con Gremio. Sin embargo, lo que pocos sabían es que un referente del cuadro íntimo jugó un papel clave en concretar esta operación. Conoce de quién se trata.
PUEDES VER: El sorprendente gesto que tuvo Barcos con Erick Noriega en su último partido con Alianza Lima
El fichaje de Erick Noriega por el ‘Tricolor’ se ha convertido en la noticia más destacada de la semana. El polifuncional jugador partirá rumbo al Brasileirao, una liga que puede convertirse en la vitrina perfecta para dar el gran salto al fútbol europeo.
Figura de Alianza Lima confesó que influyó en el fichaje de Erick Noriega por Gremio
En medio de la despedida del 'Samurai', el referente y uno de los capitanes de Alianza Lima, Hernán Barcos, conversó con las cámaras de L1 MAX y sorprendió a los hinchas al confesar que se contactó con los directivos de Gremio de Brasil y recomendó el fichaje de Noriega.
"¿Te llamaron de Gremio?", le consultaron. "Sí, he hablado (con Gremio) y he tratado de decirles la verdad. Es un chico que no tiene cosas negativas para hablar de él y sé que en Gremio, un club que conozco, sé que le va a ir muy bien y por suerte se le dio", respondió.
Hernán Barcos opinó sobre Erick Noriega
Asimismo, el delantero argentino no dudó en resaltar la figura de Erick Noriega, destacando la gran personalidad que demuestra en el campo a pesar de su corta edad. Además, señaló que lo extrañarán, pero recalcó que el plantel cuenta con lo necesario para cubrir su ausencia.
"Es un jugador fundamental, tanto adentro como afuera, es un chico espectacular. Tiene 23 años, pero tiene una personalidad que parece que tiene 500 partidos en primera. Lo vamos a extrañar y mucho, pero Alianza tiene un grupo de 30 jugadores que están a disposición para jugar. Le deseamos lo mejor a Erick y tiene que aprovechar este tipo de oportunidades", mencionó.
