¡Sorpresa! Alianza Lima da el batacazo y ficha a futbolista internacional para afrontar el Clásico

Alianza Lima no se queda con los brazos cruzados en medio de este mercado de pases en el fútbol peruano. El cuadro blanquiazul tiene firme la idea de ser campeón en todos los torneos que tiene por delante, por lo que ahora sorprendió a su fiel hinchada con la incorporación de un atacante de nacionalidad colombiana.

Se trata de Jefferson Churi, delantero de 22 años con experiencia internacional en clubes de Colombia, y que ahora lucirá la camiseta blanquiazul para potenciar al plantel de reserva que afronta la Liga 3 del fútbol peruano. Este jugador en ofensiva ya concentra con los blanquiazules y estará a disposición del comando técnico para el clásico ante Universitario de Deportes.

Según informó Julio Futemma, su llegada será clave para que el conjunto 'íntimo' siga compitiendo en este nuevo certamen que organiza la FPF. Como se recuerda, una de las bajas fue Víctor Guzmán tras su salida a Sporting de Lisboa, por lo que Jefferson Churi se perfila a ser el '9' que extrañan los blanquiazules.

"La Reserva de Alíanza Lima ha reforzado la posición de 9 con Jefferson Churi, delantero colombiano de 22 años y 1.85cm, formado en Deportes Quindio y que proviene de Social Pariocoto de Ancash, que participó en la primera fase de la Liga 3, el caleño viene a reemplazar a Guzmán que fue transferido a Portugal", informó.

Jefferson Churi de Colombia será nuevo jugador de Alianza Lima.

¿Quién es Jefferson Churi, nuevo refuerzo de Alianza Lima?

Jefferson Churi, delantero colombiano de la categoría 2002, se formó en Quindío de Colombia y luego también pasó por otro club de su nación como CBJ Cali. Para este 2025, uno de los clubes que puso la mirada en él fue Social Pariacoto de Áncash. Tras su rendimiento en la primera parte, Alianza Lima apuesta por este atacante que de brillar en la Liga 3 podría ser considerado como una alternativa para el primer equipo.

¿En cuánto está cotizado Jefferson Churi?

Según los últimos reportes de "Transfermarkt", Jefferson Churi registró un valor de mercado de 150 mil euros tras su última etapa en el Club Boca Juniors de Cali. Sin embargo, tras su llegada al Perú para jugar la Liga 3 no se ha detallado la nueva cifra sobre la cotización del atacante colombiano.