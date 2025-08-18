Rebagliati reveló el club peruano que intentó evitar la llegada de Aquino a Alianza Lima: "No..."

Pedro Aquino jugará en Alianza Lima por una temporada y es a calidad de préstamo. Santos Laguna, dueño de su carta pase, aceptó la oferta de los blanquiazules y en tiempo récord realizaron los trámites respectivos.

Diego Rebagliati se pronunció sobre la llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima. El comunicador explicó que en las últimas horas, Sporting Cristal intentó comunicarse con el volante, tras conocerse la oferta de los blanquiazules, pero la llegada del volante a los Íntimos estaba encaminado.

"Tengo entendido que en Sporting Cristal se han intentado comunicar con Pedro Aquino, pero ya no había manera de competir con Alianza Lima, con la billetera ancha, y con la necesidad de Gorosito", contó Diego Rebagliati en el programa DyT.

Luego, el comunicador indicó que entiende la posición de Sporting Cristal. Los celestes intentan cuidar su economía y la operación de Pedro Aquino debieron realizar con semanas de anticipación.

"Entiendo la lógica desde la economía de Cristal, pero creo que era una operación que Cristal debió intentar hace más de un mes. Hoy en día, la capacidad de reacción de Sporting Cristal es muy limitada", explicó el comentarista deportiva.

Pedro Aquino quiso jugar en Sporting Cristal

Diego Rebagliati confesó que él se comunicó con Pedro Aquino. El comunicador contó que el volante tenía la intención de volver a Sporting Cristal, el club de sus amores. Sin embargo, competir económicamente con Alianza Lima era muy complicado.

"Es cierto que también Pedro estaba esperando unas cuestiones del fútbol árabe, tenía algunas posibilidades, pero creo que Cristal debió haberlo buscado porque su disposición era muy grande para eso, y Santos hubiera valorado eso. Hoy salir a competirle a Alianza es imposible, porque tienen la necesidad y la billetera, Cristal no", señaló el exjugador.