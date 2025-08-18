Figura de Sporting Cristal podría dejar el club tras ofertas de la MLS y Liga MX

El mercado de pases en Sporting Cristal cerró. Tras una Apertura para el olvido, la directiva y Paulo Autuori decidieron realizar cambios radicales. Contrataron a Miguel Araujo, Luis Abram, Cristian Benavente y Felipe Vizeu. Dejaron partir a piezas importantes.

Los resultados empezaron acompañar al equipo en el Clausura. Son líderes y firmes candidatos para llevarse el certamen. El equipo entiende la idea de Autuori y jugadores, como Martín Távara, levantaron su nivel.

Jugador de Sporting Cristal despertó interés en la MLS y México

En la edición impresa de Líbero indicaron que Martín Távara despertó interés en la Liga MX y México. El jugador de 26 años está atravesando un gran momento. Es el dueño de la volante celeste y Paulo Autuori lo considera como pieza clave en su esquema.

Según Transfermarkt, el contrato con Martín Távara con Sporting Cristal es hasta finales del 2025. Hasta la fecha, el club no llegó a un acuerdo con el jugador para renovar el vínculo contractual.

Martín Távara es una de las figuras de Sporting Cristal

Távara surgió de las juveniles de Sporting Cristal. En el 2017 pasó a UTC y al año siguiente a Rosario Central, para que pueda tener minutos y desde el 2019 forma parte del plantel profesional del conjunto celeste.

Martín Távara es una de las figuras en el Clausura

El Clausura de Martín Távara es muy bueno. Disputó seis partidos, anotó dos goles y brindó cinco asistencias. Registra en total 499 minutos. En lo que va el 2025, el jugador estuvo presente en 27 duelos y convirtió seis tantos.