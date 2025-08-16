¿Fichaje? Sporting Cristal contaría con talentoso jugador de casi 1 millón de euros: "Deseamos..."

Sporting Cristal es uno de los líderes del Torneo Clausura 2025, y este sábado tendrá un nuevo desafío en la Liga 1 en la altura de Juliaca. Pese al cambio de itinerario, el elenco de Paulo Autuori se ilusiona con poder seguir siendo protagonista en el campeonato local. En esa línea, se conoció que los rimenses contarían con un talentoso futbolista para pelear por el título nacional.

Nos referimos a Jhilmar Lora. Durante la presentación oficial que tuvo el delantero brasileño Felipe Vizeu, el Director General de Fútbol de la escuadra cervecera, Julio César Uribe, confirmó que actualmente el joven lateral derecho sigue siendo parte del club.

Jhilmar Lora podría seguir en Sporting Cristal esta temporada

Bajo esa premisa, también se refirió a la falta de oportunidades que tiene teniendo el lateral esta temporada y fue tajante sobre la responsabilidad que tendrá Paulo Autuori. "Dependerá siempre de él de que el técnico le dé la oportunidad como la ha tenido en su momento y es lo que nosotros deseamos, poder recuperarlo", señaló.

"Jhilmar Lora sigue siendo parte del plantel, simplemente en este momento no es tenido en cuenta", acotó Uribe. Recordemos que, el futbolista de 24 años todavía tiene contrato con el conjunto bajopontino hasta finales de esta temporada y su futuro todavía sigue siendo un suspenso con miras al 2026.

Jhilmar Lora y su presente en Sporting Cristal este 2025

En lo que viene siendo el Torneo Clausura 2025, el canterano del equipo de La Florida aún no ha tenido minutos. Sin embargo, en el Apertura y la Copa Libertadores, llegó a disputar un total de 18 encuentros, de los cuales registra 1 asistencia.

¿Cuál es es el valor de Jhilmar Lora?

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, en la actualidad Jhilmar Lora ostenta un valor de 800 mil euros en el mercado de pases. En su mejor momento con los celestes durante el 2023, alcanzó el millón de euros.