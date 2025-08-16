- Hoy:
Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO, Torneo Clausura: cuándo juega, horario, canal y alineaciones
Desde el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina, Sporting Cristal visita a Binacional por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 vía L1 MAX.
Todo listo para el partido entre Sporting Cristal vs Binacional por la sexta jornada del Torneo Clausura 2025. Ambos elencos tienen una cita en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamediana de Juliaca este sábado 16 de agosto. El compromiso arranca a partir de las 17:30 horas locales (22:30 horas GMT) con la transmisión en vivo de L1 MAX por DirecTV y Win TV.
PUEDES VER: Sporting Cristal tomó terminante medida con Cristian Benavente a poco de viajar a Juliaca
Sporting Cristal ha sido noticia toda la semana como antesala al encuentro ante Deportivo Binacional. Y es que había mucha expectativa por conocer al nuevo delantero de los 'rimenses', que finalmente se concretó con el anuncio de Felipe Vizeu hasta diciembre del 2026.
Sin embargo, es claro que el futbolista brasileño de 28 años no estará para este choque ante Deportivo Binacional en Juliaca, por lo que todo se reservará para el siguiente encuentro en el Estadio Alberto Gallardo ante UTC de Cajamarca. Los celestes se mantienen invictos en este segundo certamen de la Liga 1, por lo que no quieren tropezar en esta plaza complicada sobre los 3800 m.s.n.m.
En el caso de Binacional, ha afrontado un total de cinco partidos en este arranque del Torneo Clausura, en el que solo ha conseguido una victoria en casa ante Alianza Atlético de Sullana. Fuera de ello, sus otros dos cotejos en Juliaca fueron empate ante Melgar y UTC.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Binacional?
Este partido entre Sporting Cristal vs Binacional se juega el sábado 16 de agosto en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, Puno. Ambos elencos necesitan de los tres puntos para sus respectivas necesidades, por lo que se espera un encuentro arduo de principio a fin.Binacional anuncia partido ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Binacional?
El compromiso entre el 'Poderoso del Sur' y los Rímac inicia a partir de las 17:30 horas locales (22:30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 16:30 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 17:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile: 18:30 horas
- Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay: 19:30 horas
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Binacional?
Este cotejo entre Binacional y Sporting Cristal en Juliaca se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de DirecTV y Win TV. Asimismo, tienes la opción vía streaming por L1 Play y DGO para todo el territorio nacional.
Entradas Sporting Cristal vs Binacional
- Occidente Palco: 100 soles (AGOTADO)
- Occidente: 85 soles
- Occidente Niños: 40 soles
- Oriente: 70 soles
- Oriente Niños: 30 soles
- Norte: 60 soles
- Norte Niños: 20 soles
- Sur: 40 soles
- Sur Niños: 15 soles
Posibles alineaciones Sporting Cristal vs Binacional
Sporting Cristal: Diego Enríquez, Nicolás Pasquini, Luis Abram, Rafael Lutiger, Leandro Sosa, Jesús Pretell, Ian Wisdom, Martín Távara, Christofer Gonzales, Maxloren Castro y Fernando Pacheco.
Binacional: Facundo Silva, Michel Rasmussen, Carlos Pérez Ochoa, Nilson Loyola, Nicolás Rodríguez, Leonardo Mifflin, Franchesco Flores, Edson Aubert, Juan Carranza, Lucas Rodríguez y Marlon Torres.
Sporting Cristal vs Binacional: pronóstico y cuánto paga
Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Binacional por esta sexta jornada del Torneo Clausura. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas:
|CASAS DE APUESTAS
|BINACIONAL
|EMPATE
|SPORTING CRISTAL
|Betsson
|3.40
|3.50
|2.05
|Betano
|3.35
|3.50
|2.10
|Bet365
|3.40
|3.50
|2.10
|Betsafe
|3.40
|3.50
|2.05
|Doradobet
|3.33
|3.40
|2.12
