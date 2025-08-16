Falleció exdirector técnico de Sporting Cristal a los 71 años de edad

Sporting Cristal anunció dura noticia a todos sus aficionados que conmueve a todo el Perú. Eduardo Asca, exfutbolista y exdirector técnico ha fallecido a los 71 años de edad, tras pasar una serie de complicaciones en su salud a causa de la diabetes. El reconocido deportista ha dejado huella en el balompié nacional y ahora aficionados lamentan su partida.

Recordado por ser el hijo del ídolo celeste Rafael Asca, Eduardo atravesó un momento difícil desde hace varios años. Debido a la diabetes, tuvo que ser amputado de su pierna derecha. Este aspecto generó depresión en el exarquero de Sporting Cristal que contó con el apoyo de sus seres cercanos.

En el 2022, el mismo Sporting Cristal emitió un comunicado para mandarle fuerzas ante las complicaciones de su salud. Esta situación la tuvo que vivir año tras año y ahora a sus 71 años el conjunto del Rímac informó a sus miles de seguidores sobre esta lamentable noticia.

"Lamentamos la partido de Eduardo Asca, quien fuera jugador y entrenador de nuestro club. Nuestras condolencias a sus familiares", escribió Sporting Cristal a través de sus redes sociales.

Mensaje de Sporting Cristal tras fallecimiento de Eduardo Asca.

Eduardo Asca fue parte del subcampeonato de Copa Libertadores para Sporting Cristal

Eduardo Asca formó parte del comando técnico de Sporting Cristal en la campaña de 1997 de Copa Libertadores. Estuvo junto a Sergio Markarián y Roberto Mosquera en el primer equipo. Fuera de ello, también fue campeón con el club del Rímac en la temporada 1972.

Publicación de Sporting Cristal en el 2022 para encomendar oraciones por la recuperación de Eduardo Asca.