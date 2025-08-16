Alineaciones Cristal vs Binacional: el inesperado once de Autuori para lograr tres puntos en Juliaca

Sporting Cristal tiene todo listo para su partido ante Deportivo Binacional por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El elenco celeste no quiere tropezar en este certamen y más en una de las plazas más complicadas de la Liga 1. Es por ello, que Paulo Autuori prepara su mejor once en busca de quedarse con los tres puntos ante el "Poderoso del Sur".

Alineación Sporting Cristal vs Binacional

Este será el once de Sporting Cristal para buscar la victoria ante los de Juliaca: Diego Enríquez, Nicolás Pasquini, Rafael Lutiger, Luis Abram, Leandro Sosa, Henry Caparó, Ian Wisdom, Martin Távara, Christofer Gonzales, Maxloren Castro y Fernando Pacheco.

De no ocurrir inconvenientes, este será el once de los 'rimenses' en busca de los tres puntos ante Binacional sobre los más de 3800 m.s.n.m. Es claro que luego de cinco jornadas, los celestes tendrán que salir de Lima para un cotejo del Torneo Clausura, por lo que Paulo Autuori desea sostener su base que tan bien le ha ido en el arranque de este campeonato.

Una de las bajas que tendrá el club del Rímac es Irven Ávila, quien fue expulsado en el pasado encuentro ante Melgar en el Estadio Alberto Gallardo. Por otra parte, los 'bajopontinos' recuperan a Maxloren Castro tras cumplir su fecha de suspensión a causa de la tarjeta roja que vio en Matute ante Alianza Lima.

Sporting Cristal enfrenta a Binacional en Juliaca por el Torneo Clausura.

Alineación Binacional vs Sporting Cristal

Conoce la alineación de Binacional para hacer respetar la casa ante los del Rímac: Facundo Silva, Michel Rasmussen, Carlos Pérez Ochoa, Nilson Loyola, Nicolás Rodríguez, Leonardo Mifflin, Franchesco Flores, Edson Aubert, Juan Carranza, Lucas Rodríguez y Marlon Torres.

Por el lado del "Poderoso del Sur", no pretende hacer cambios con relación a sus anteriores compromisos. El equipo está necesitado de puntos y aprovechará su ventaja de la altura para sorprender y quitarle el invicto a Sporting Cristal. Eso sí, el elenco de Juliaca solo registra un triunfo en este Torneo Clausura, el cual fue en casa ante Alianza Atlético.