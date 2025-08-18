Figura de Cristal reveló quién debe ganar el clásico Universitario vs Alianza: "Nos conviene..."

El Torneo Clausura 2025 comienza a perfilar a sus candidatos al título. Tres de ellos son Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Alianza Lima. Justamente los dos últimos mencionados se enfrentarán este domingo en el clásico del fútbol peruano este domingo y una de las figuras del cuadro celeste, Santiago González, sorprendió al decir qué resultado espera de dicho cotejo.

El extremo derecho argentino, quien es una pieza inamovible en el once titular de los bajopontinos, fue consultado sobre el duelo entre cremas y blanquiazules, revelando que espera un empate entre ambos debido a que es el marcador más conveniente para los intereses del club de La Florida en el segundo certamen del año.

"Sabiendo que son rivales directos, yo creo que vendría bien y nos conviene un empate y nosotros ganar para seguir sacando ventaja en los puntos. Sería lindo sacarle 7 puntos de ventaja a Alianza y 4 a la 'U'. Por eso estaría bueno que empaten", sostuvo en entrevista con el programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP.

Video: RPP

Sporting Cristal también deberá ganar en la siguiente fecha

Después de seis jornadas disputadas, el conjunto rimense es el líder del Clausura con 16 puntos, llevándole una diferencia de dos unidades a la 'U' y cinco a Alianza Lima. Eso hace que la paridad en el clásico sea una gran oportunidad para que los dirigidos por Paulo Autuori agranden más su ventaja con respecto a sus rivales directos por el segundo certamen de la temporada.

Pero para que ello ocurra, el elenco cervecero también deberá hacer su tarea un día antes, el sábado 23 de agosto, cuando se enfrenten a un equipo complicado con el descenso, UTC. El Estadio Alberto Gallardo será el escenario del compromiso, donde es una obligación vencer por cualquier marcador.

Sporting Cristal deberá ganarle a UTC si Universitario y Alianza Lima empatan para alargar su ventaja en el Torneo Clausura. Foto: Liga de Fútbol Profesional

De esta forma, Sporting Cristal seguiría invicto en el campeonato y sumaría 19 puntos en la tabla de posiciones, por lo que un empate en el Universitario vs. Alianza Lima le de la posibilidad de sacarle una diferencia de cuatro unidades a los merengues y siete a los 'Íntimos de La Victoria'.