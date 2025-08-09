- Hoy:
La exfigura de San Lorenzo que jugará con Sporting Cristal para enfrentar a Melgar por Liga 1
Sporting Cristal se medirá ante Melgar por el Torneo Clausura. Previo a este duelo, se conoció que un exjugador de San Lorenzo se pondrá la 'celeste'. ¿De quién se trata?
Sporting Cristal afina detalles para poder enfrentar a Melgar de Arequipa por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Los rimenses buscarán mantener su gran desempeño y recuperar el liderato de la tabla. Por ello, teniendo en cuenta que se medirán ante un rival directo en la pelea por el título, buscan contar con la presencia de una exfigura de San Lorenzo de Argentina.
PUEDES VER: ¿Quién es y cómo juega Daniel Amorim, el delantero brasileño que suena para llegar a Cristal?
Según la información que compartió el comentarista deportivo, Diego Rebagliati, Sporting Cristal no se guardará nada para este encuentro y estarían alistando el regreso de Santiago González. El argentino habría superado su lesión y reforzaría la volante en el esquema de Paulo Autuori.
"La otra buena noticia de la semana en Sporting Cristal es Santiago González. No sé si juega todo el partido o cuántos minutos juega, pero la información que recibí es que, tras ver la foto de 'Santi' entrenando, la idea es que llegue al domingo (ante Melgar)", mencionó en el programa 'Los Reba'.
El cuadro bajopontino tendría nuevamente a disponibilidad a uno de sus mejores y más determinantes jugadores en todo su plantel. De esta forma, el argentino de 26 años sería de gran ayuda para poder mantener el gran rendimiento que han mostrado en el Clausura.
¿Qué lesión sufrió Santiago González?
'Santi' resultó lesionado luego del partido ante Atlético Grau por la última fecha del Torneo Apertura. En dicho encuentro, el argentino recibió un golpe en la rodilla derecha, que terminó complicándose y lo llevó a alejarse de las canchas durante varias semanas.Santiago González volverá a jugar con Sporting Cristal en el Torneo Clausura. Foto: Líbero
“Durante el partido contra Atlético Grau, nuestro jugador Santiago González sufrió un golpe en la rodilla derecha, produciendo dolor e inflamación. Esto se acrecentó post partido, no permitiendo que entrenara durante los siguientes días”, mencionó el club mediante un comunicado.
Santiago González tuvo un paso por San Lorenzo
Santiago González tiene una gran trayectoria, principalmente entre los clubes de su país, entre ellos destaca principalmente cuando formó parte de las divisiones menores de San Lorenzo entre 2018-2021.Santiago González jugó con las divisiones menores de San Lorenzo.
Lastimosamente, para el jugador no logró ganarse un lugar en el primer equipo y, ante la falta de oportunidades, se terminó marchando a Deportivo Maipú en julio de 2021.
Números de Santiago González con Sporting Cristal
En lo que va de la temporada, Santiago González ha logrado disputar 14 partidos con la camiseta de Sporting Cristal, donde ha participado activamente con 4 goles y una asistencia. Además, cabe recalcar que era considerado el mejor jugador del plantel durante la crisis de resultado que vivieron a inicios de año.
