¿Debutará? La buena noticia que recibió Luis Abram a poco del partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal no escatimó en gastos en el mercado de pases de medio año y concretó la llegada de cuatro fichajes, con los que espera seguir por el buen camino en el Torneo Clausura. Uno de los que genera más ilusión en la hinchada es Luis Abram, quien tras ser presentado por todo lo alto, recibió una gran noticia para alegría de los aficionados y el DT Paulo Autuori.

Ni bien fue anunciado oficialmente, el zaguero central que llega procedente de Atlanta United (Estados Unidos) se unió rápidamente a los entrenamientos con la mira puesta en su primer partido en su vuelta con camiseta celeste, y justamente se reveló que ya recibió su carnet de campo de la Liga 1, por lo que puede ser tomado en cuenta por el comando técnico bajopontino para el duelo frente a Melgar por el Torneo Clausura.

"Luis Abram ya cuenta con carnet de campo en Sporting Cristal. Defensa queda a disposición del comando técnico para partido ante Melgar", dio a conocer el periodista deportivo Jean Martín Dueñas mediante una publicación en sus redes sociales.

Luis Abram recibió el carnet de cancha y podría debutar este domingo con Sporting Cristal. Foto: Sporting Cristal

Luis Abram mostró su felicidad por regresar a Sporting Cristal

El futbolista de 29 años dio sus primeras palabras como fichaje del elenco rimense, mostrándose feliz por este nuevo paso en su carrera y prometió aportar con su experiencia para lograr los objetivos que se ha propuesto el club, como ser campeones nacionales este 2025 tras cinco temporadas de sequía.

"Sporting Cristal significa amor, compromiso y seriedad. Me sentí muy cómodo aquí y estoy contento de volver. Regreso con la misma ilusión, pero con mayor aprendizaje y experiencia, que espero plasmar en el equipo. Quiero ayudar a que el grupo pelee campeonatos y considero que, jugando bien, lo vamos a lograr. Siempre es lindo volver a casa, y más cuando tienes amigos de muchos años; me han recibido de la mejor manera", mencionó en conferencia de prensa.

¿Luis Abram será titular en Sporting Cristal ante Melgar?

Por el momento, solo hay un posible once de Sporting Cristal ante Melgar, en la cual no aparece Luis Abram entre los titulares. No obstante, con el carnet de cancha en su mano, tendría más posibilidades de arrancar las acciones en la zaga central junto con Rafael Lutiger.

Conoce la alineación que utilizaría Paulo Autuori: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Christofer Gonzales, Fernando Pacheco, Írven Ávila.