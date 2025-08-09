Alineaciones Sporting Cristal vs Melgar: el renovado once Autuori para ganar en el Gallardo

Sporting Cristal tendrá un nuevo desafío ante Melgar de Arequipa por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alberto Gallardo. Para este duelo, el estratega brasileño Paulo Autuori deberá presentar una alineación con algunos cambios tras diversas bajas confirmadas.

Posible once de Sporting Cristal:

Diego Enríquez, Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Christofer Gonzales, Fernando Pacheco, Írven Ávila .

La primera ausencia que tendrá el equipo celeste se sentirá en defensa. Como se recuerda, el zaguero nacional Miguel Araujo sufrió una sensible lesión a la muñeca, y estará alejado de las canchas un promedio de 6 a 8 semanas. A su vez, en el ataque, el plantel bajopontino no podrá disponer de Maxloren Castro tras ser expulsado en en clásico moderno contra Alianza Lima.

Bajo esa premisa, se conoció que Alejandro Pósito sería el encargado de reemplazar al ex FC Emmen de los Países Bajos. Mientras que, Fernando Pacheco podría perfilarse como el reemplazante del talentoso extremo de Cristal frente al 'Dominó'.

Sporting Cristal recibirá en el Alberto Gallardo a Melgar

Por lo pronto, el técnico Paulo Autuori viene implementando su mejor estrategia para buscar la victoria en el Gallardo. Cabe recordar que, el elenco bajopontino marcha segundo en el Torneo Clausura 2025 con 10 puntos, y está a 2 unidades del líder Cusco FC. Ante ese panorama, la escuadra del Rímac apunta a hacer respetar la casa.

Posible once de Melgar:

Carlos Cáceda, Pier Barrios, Leonel González, Matías Lazo, Mathías Llontop, Horacio Orzán, Alexis Arias, Tomás Martínez, Cristian Bordacahar, Jhonny Vidales, Bernardo Cuesta.

Desde la otra vereda, el elenco arequipeño llega a este encuentro tras un reciente empate de 1-1 frente a Juan Pablo II. Los ahora dirigidos por Juan Máximo Reynoso no pudieron conservar el resultado en el Monumental de la UNSA, y tendrán la misión de darle pelea a los rimenses para volver a la senda del triunfo.

Melgar quiere volver al triunfo ante Sporting Cristal en el Clausura

Para esta cita, Victor Balta dirigirá en zona técnica al 'Dominó' en el Gallardo, ya que el 'Cabezón' será presentado este lunes de manera oficial. En tal sentido. El ex Universitario presentaría la misma alineación que viene de arrancar y el objetivo será siendo el mismo: regresar a Arequipa con una victoria.