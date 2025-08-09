- Hoy:
Sporting Cristal apabulló 5-1 a rival clave del torneo y se ubica segundo en el Acumulado
En busca del título de temporada, Sporting Cristal rescató goleada determinante que le permite ubicarse en el segundo lugar de la Tabla Acumulada.
Sporting Cristal tiene firme el objetivo de pelear por todos los títulos que se presenten en este 2025. No solo los esfuerzos se concentran en la Liga 1, sino también en sus categorías menores como en el Torneo Élite Federación Oro. Los celestes están cerca de lograr el primer lugar, pero no pueden tropezar para no alejarse en el Acumulado.
PUEDES VER: ¿Sporting Cristal da el batacazo con delantero de Uruguay? Filtran foto desde mítico estadio
Este fin de semana, los 'rimenses' recibieron en La Florida a la Universidad César Vallejo en busca de conseguir tres puntos claves en esta reanudación del campeonato. Haciendo foco en la categoría 2009, Sporting Cristal goleó 5-1 a los 'poetas' y consiguieron una victoria que ayuda a la institución en la respectiva tabla de posiciones.
Si bien hay una clasificación por categorías, hay un Acumulado que se toma como prioridad para el hexagonal final. En este caso, los tres puntos de la categoría 2009 son claves para seguir metiendo a los 'rimenses' en la cima del campeonato. Eso sí, uno de los planteles que también aportó en esta suma de unidades fue la 2008, que venció 2-0 a los 'poetas'.
(VIDEO: A Todo Balón)
Como se conoce, uno de los certámenes que se ha mantenido vigente es el Torneo Juvenil Sub 18, pero el Torneo Federación se paralizó por un par de semanas para darle unas vacaciones a los jóvenes futbolistas. Ahora, este certamen se ha reanudado y ya entra en su etapa final para ir definiendo las cuadros definitivos por el título y descenso.
Tabla Acumulada Torneo Federación 2025: fecha 20
Así marcha la Tabla Acumulada del Torneo Federación Oro 2025 con los resultados de Sporting Cristal en las categorías 2008 y 2009 contra César Vallejo. Resta sumar los marcadores de Alianza Lima y Universitario de Deportes:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|95
|196
|236
|2. Sporting Cristal
|95
|149
|219
|3. Universitario
|94
|79
|184
|4. Sport Boys
|95
|-17
|123
|5. Cantolao
|92
|6
|121
|6. Coopsol
|95
|-30
|115
|7. Chumpitaz
|95
|-35
|113
|8. U. César Vallejo
|96
|-47
|99
|9. U. San Martín
|95
|-54
|99
|10. Deportivo Municipal
|95
|-72
|96
|11. CIM
|95
|-74
|95
|12. La Franja
|94
|-101
|76
Próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Federación Oro 2025
Tras sus marcadores en las diversas categorías del Torneo Federación Oro 2025, Sporting Cristal ahora se alista para su partido ante Alianza Lima en La Florida. Los celestes buscarán superar a rival clave para no despegarse en la Tabla Acumulada.
