0
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Sporting Cristal apabulló 5-1 a rival clave del torneo y se ubica segundo en el Acumulado

En busca del título de temporada, Sporting Cristal rescató goleada determinante que le permite ubicarse en el segundo lugar de la Tabla Acumulada.

Diego Medina
Sporting Cristal logró importante marcador sobre rival y se sostiene en el segundo lugar del Acumulado.
Sporting Cristal logró importante marcador sobre rival y se sostiene en el segundo lugar del Acumulado. | Foto: Prensa Sporting Cristal
Sporting Cristal tiene firme el objetivo de pelear por todos los títulos que se presenten en este 2025. No solo los esfuerzos se concentran en la Liga 1, sino también en sus categorías menores como en el Torneo Élite Federación Oro. Los celestes están cerca de lograr el primer lugar, pero no pueden tropezar para no alejarse en el Acumulado.

Este fin de semana, los 'rimenses' recibieron en La Florida a la Universidad César Vallejo en busca de conseguir tres puntos claves en esta reanudación del campeonato. Haciendo foco en la categoría 2009, Sporting Cristal goleó 5-1 a los 'poetas' y consiguieron una victoria que ayuda a la institución en la respectiva tabla de posiciones.

Si bien hay una clasificación por categorías, hay un Acumulado que se toma como prioridad para el hexagonal final. En este caso, los tres puntos de la categoría 2009 son claves para seguir metiendo a los 'rimenses' en la cima del campeonato. Eso sí, uno de los planteles que también aportó en esta suma de unidades fue la 2008, que venció 2-0 a los 'poetas'.

Como se conoce, uno de los certámenes que se ha mantenido vigente es el Torneo Juvenil Sub 18, pero el Torneo Federación se paralizó por un par de semanas para darle unas vacaciones a los jóvenes futbolistas. Ahora, este certamen se ha reanudado y ya entra en su etapa final para ir definiendo las cuadros definitivos por el título y descenso.

Tabla Acumulada Torneo Federación 2025: fecha 20

Así marcha la Tabla Acumulada del Torneo Federación Oro 2025 con los resultados de Sporting Cristal en las categorías 2008 y 2009 contra César Vallejo. Resta sumar los marcadores de Alianza Lima y Universitario de Deportes:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima95196236
2. Sporting Cristal95149219
3. Universitario9479184
4. Sport Boys95-17123
5. Cantolao926121
6. Coopsol95-30115
7. Chumpitaz95-35113
8. U. César Vallejo96-4799
9. U. San Martín95-5499
10. Deportivo Municipal95-7296
11. CIM95-7495
12. La Franja94-10176

Próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Federación Oro 2025

Tras sus marcadores en las diversas categorías del Torneo Federación Oro 2025, Sporting Cristal ahora se alista para su partido ante Alianza Lima en La Florida. Los celestes buscarán superar a rival clave para no despegarse en la Tabla Acumulada.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

