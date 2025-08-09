¿Sporting Cristal da el batacazo con delantero de Uruguay? Filtran foto desde mítico estadio

Sporting Cristal es uno de los clubes que genera altas expectativas con relación a sus nuevos fichajes para el Torneo Clausura 2025. Justamente, uno de los puestos que causa ansiedad en la afición celeste es en base al delantero centro, quien ya estaría cerrado a poco de concluir el libro de pases. No obstante, una fotografía ha causado asombrado por parte del scout de la institución 'bajopontina'.

Se trata de Sebastián Gálvez, quien viene trabajando en Sporting Cristal, desde hace cuatro años, como scout del cuadro 'rimense'. Es uno de los responsables en la búsqueda de alternativas para potenciar al primer equipo, y ahora ha dado la sorpresa al estar en un mítico estadio en pleno mercado de fichajes.

¿El nuevo delantero de Sporting Cristal está en Uruguay?

A través de sus redes sociales, el scout de los celestes se hizo presente en el Estadio Abraham Paladino para ver el Progreso vs Cerro Largo por la segunda jornada del Clausura del Campeonato Uruguayo. Esta postal ha despertado la curiosidad en la afición 'rimense' a poco del cierre del mercado de pases, ya que se tenía previsto al brasileño Daniel Amorim.

Sebastián Gálvez, scout de Sporting Cristal, está en Uruguay. Foto: Difusión - Franz Tamayo | LinkedIn.

Como se conoce, uno de los jugadores uruguayos que estuvo cerca de llegar a Sporting Cristal fue Abel Hernández. El atacante de Liverpool llegó a tener contacto con el cuadro del Rímac para sumarse en este Torneo Clausura. Sin embargo, el cuadro negriazul se negó por considerarlo importante en esta temporada.

Dado ello, y observando la postal del scout de Cristal, abre la posibilidad sobre la labor en la búsqueda de nuevos futbolistas para los celestes desde Uruguay. Podría ser de cara al Torneo Clausura 2025, así como ir monitoreando a algunos profesionales de cara a la siguiente temporada 2026.

Fichajes de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025

De momento, estos son los fichajes confirmados en Sporting Cristal para este Torneo Clausura 2025: