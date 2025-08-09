0
Alianza Lima vs Ayacucho FC por el Torneo Clausura
Previa del Universitario vs Sport Boys HOY

Referente de Cristal es el flamante fichaje de Melgar para luchar por el título: "La bienvenida..."

¡Batacazo! Melgar anunció por todo lo alto a un elemento con pasado en Sporting Cristal con la misión de quedarse con el título del Torneo Clausura 2025.

Solange Banchon
Melgar anunció la llegada de referente de Sporting Cristal esta temporada
Melgar anunció la llegada de referente de Sporting Cristal esta temporada | Composición: Líbero
Melgar de Arequipa quiere seguir en la lucha por el título de esta temporada. Por ello, la directiva del elenco ‘Rojinegro’ anunció el regreso del técnico nacional Juan Reynoso, quien salió campeón con el club en 2015. En esa misma línea, tras la llegada del estratega con pasado en la selección peruana, el ‘Dominó’ sorprendió en el mercado de pases con la incorporación de un referente de Sporting Cristal.

Jugador que fue vinculado a Sporting Cristal decidió fichar por Ayacucho FC en el Torneo Clausura 2025

PUEDES VER: Futbolista sonó fuerte en Cristal y hoy da el batacazo tras firmar por Ayacucho: "Se incorpora..."

Melgar anunció el fichaje de referente de Sporting Cristal

Nos referimos a Pablo Zegarra, exfutbolista del conjunto bajopontino. Mediante sus redes sociales, el 'León del Sur', oficializó a los nuevos integrantes que tendrá el comando técnico de Juan Reynoso, y se tuvo como principal novedad la llegada de 'Cabeza' al cuadro de altura.

"Bienvenidos a la familia Rojinegra. Le damos la bienvenida a los integrantes del Comando Técnico que acompañarán al profesor Juan Reynoso", precisó Melgar en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

El nuevo comando técnico de Juan Reynoso/Foto: Daniel Rodríguez

Nuevo comando técnico de Juan Reynoso con Melgar

Además de Zegarra, quien se desempeñará como asistente técnico del 'Cabezón', el elenco arequipeño confirmó a Hugo Mora en este mismo cargo, así como Martín Correa y Mario Mendaña como preparadores físicos. Mientras que, Rosalio Díaz cumplirá el rol de analista de video en la institución.

Pablo Zegarra: trayectoria profesional como DT

  • UD Salamanca (España)
  • Sporting Cristal (reserva)
  • Sporting Cristal
  • Pirata FC
  • Atlético Grau

¿Cuándo será presentado Juan Reynoso como nuevo DT de Melgar?

Según se pudo conocer, el exentrenador de la 'Blanquirroja' asumirá nuevamente esta función en el 'Dominó', el lunes 11 de agosto, fecha en la que será presentado en la sede del club de Arequipa. El domingo solo estará en el Estadio Alberto Gallardo para el partido ante Sporting Cristal; y en zona técnica, Victor Balta, quien labora como Asistente Técnico Institucional del primer equipo.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

