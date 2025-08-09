Referente de Cristal es el flamante fichaje de Melgar para luchar por el título: "La bienvenida..."

Melgar de Arequipa quiere seguir en la lucha por el título de esta temporada. Por ello, la directiva del elenco ‘Rojinegro’ anunció el regreso del técnico nacional Juan Reynoso, quien salió campeón con el club en 2015. En esa misma línea, tras la llegada del estratega con pasado en la selección peruana, el ‘Dominó’ sorprendió en el mercado de pases con la incorporación de un referente de Sporting Cristal.

Melgar anunció el fichaje de referente de Sporting Cristal

Nos referimos a Pablo Zegarra, exfutbolista del conjunto bajopontino. Mediante sus redes sociales, el 'León del Sur', oficializó a los nuevos integrantes que tendrá el comando técnico de Juan Reynoso, y se tuvo como principal novedad la llegada de 'Cabeza' al cuadro de altura.

"Bienvenidos a la familia Rojinegra. Le damos la bienvenida a los integrantes del Comando Técnico que acompañarán al profesor Juan Reynoso", precisó Melgar en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

El nuevo comando técnico de Juan Reynoso/Foto: Daniel Rodríguez

Nuevo comando técnico de Juan Reynoso con Melgar

Además de Zegarra, quien se desempeñará como asistente técnico del 'Cabezón', el elenco arequipeño confirmó a Hugo Mora en este mismo cargo, así como Martín Correa y Mario Mendaña como preparadores físicos. Mientras que, Rosalio Díaz cumplirá el rol de analista de video en la institución.

Pablo Zegarra: trayectoria profesional como DT

UD Salamanca (España)

Sporting Cristal (reserva)

Sporting Cristal

Pirata FC

Atlético Grau

¿Cuándo será presentado Juan Reynoso como nuevo DT de Melgar?

Según se pudo conocer, el exentrenador de la 'Blanquirroja' asumirá nuevamente esta función en el 'Dominó', el lunes 11 de agosto, fecha en la que será presentado en la sede del club de Arequipa. El domingo solo estará en el Estadio Alberto Gallardo para el partido ante Sporting Cristal; y en zona técnica, Victor Balta, quien labora como Asistente Técnico Institucional del primer equipo.