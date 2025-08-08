¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Melgar, canal de transmisión y dónde ver la Liga 1?

El partido entre Sporting Cristal vs Melgar se pronostica como uno de los enfrentamientos más atractivos de la quinta fecha del Torneo Clausura, el cual se realizará el domingo 10 de agosto desde las 11.00 a. m. en el horario peruano. Conoce cómo, dónde y a qué hora del duelo que se jugará en el estadio Alberto Gallardo, por la Liga 1 2025.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Melgar?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Sporting Cristal vs Melgar, válido por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú. El encuentro se jugará el domingo 10 de agosto desde las 11.00 a. m. (hora de Perú):

Perú, Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 12.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 1.00 p. m.

México: 10.00 a. m.

Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 12.00 p. m.

Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 9.00 a. m.

España: 6.00 p. m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO?

La transmisión oficial del partido Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal que puedes encontrar en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming deportivo. Asegúrate de revisar tu operador para no perderte este atractivo duelo.

Canadá: Fanatiz Canadá

EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Deportes

Internacional: Fanatiz International

México: Fanatiz Mexico

Perú: Liga1 Play, Liga 1 Max

Puerto Rico: Fanatiz USA, NAICOM, FOX Deportes.

¿Dónde ver el partido Sporting Cristal vs Melgar por Liga 1 MAX?

Te compartimos los canales donde puedes ver Liga 1 MAX EN VIVO, según tu operador de TV:

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD

Sporting Cristal vs Melgar por el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal quiere volver a la cima del Torneo Clausura 2025 y para ello deberá superar a un rival que siempre le complica: Melgar. El duelo se disputará este domingo 10 de agosto en el estadio Alberto Gallardo, en una jornada que promete emociones fuertes.

El conjunto rimense mantiene su invicto en el certamen, aunque el reciente empate sin goles ante Alianza Lima en Matute lo dejó a un paso del liderato. Además, sufrió una baja importante: Miguel Araujo, su refuerzo estrella del mercado de mitad de temporada, salió lesionado y no estará disponible para este compromiso.

Melgar, por su parte, llega con la necesidad de cortar una racha negativa. Los rojinegros no ganan desde hace tres fechas y vienen de igualar 1-1 en Arequipa frente a Juan Pablo II, con gol de Tomás Martínez. El equipo de Arequipa intentará aprovechar cualquier error de los locales para dar el golpe fuera de casa.