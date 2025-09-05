- Hoy:
México vs. Japón EN VIVO por amistoso internacional: horarios, canales y alineaciones
Este sábado 6 de setiembre, México y Japón se enfrentan en Oakland (California) por amistoso internacional que sirve como preparación para el Mundial 2026.
México y Japón se enfrentan en amistoso internacional este sábado 6 de setiembre, a partir de las 20:00 horas de México (21:00 de Perú), desde el estadio Oakland Coliseum, recinto ubicado en la localidad de Oakland, California. Ambos equipos se preparan para el Mundial 2026.
México vs. Japón: previa del partido
El cuadro azteca ya tiene su boleto a la justa mundialista por ser uno de los anfitriones, y en frente tendrá a un combinado que es potencia en el fútbol asiático y también estará en la máxima fiesta del deporte.
Cabe señalar que Javier Aguirre, DT del 'Tri', utilizará a todas sus figuras, destacando nombres como Raúl Jiménez e Hirving Lozano, quien vuelve a su selección tras un año y medio.
Por su parte, el elenco nipón también tiene en sus filas a estrellas que brillan en Europa como Takefusa Kuba y Kaoru Mitoma, elementos que destacan en la Real Sociedad y Brighton respectivamente.México apunta a llegar fino al Mundial 2026.
México vs. Japón: horarios
- México: 20:00
- Perú, Colombia y Ecuador: 21:00
- Estados Unidos: 22:00 (Miami y Nueva York) y 19:00 (Los Ángeles)
- Chile, Bolivia y Venezuela: 22:00
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 23:00
- España: 03:00 (del domingo 7)
- Japón: 11:00 (del domingo 7)
México vs. Japón: dónde ver
- México: Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes, Amazon Prime y ViX
- Estados Unidos: TUDN, Univision, ViX y, FOX Deportes.
- Centroamérica: TUDN, Azteca Deportes, ViX
México vs. Japón: alineaciones probables
- México: Luis Malagón, Jesús Gallardo, Johan Vasquez, César Montes, Jorge Sánchez, Marcel Ruiz, Edson Álvarez, Gil Mora, Alexis Vega, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.
- Japón: Keisuke Osako; Tomoya Ando, Hayato Araki, Ko Itakura; Junya Ito, Yuito Suzuki, Shuto Machino, Wataru Endo; Takefusa Kubo, Ayase Ueda y Kaoru Mitoma.
México vs. Japón: pronósticos y cuotas de apuesta
México es ligeramente favorito para vencer a Japón, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Conoce las principales casas de apuesta.
|Casas
|México
|Empate
|Japón
|Apuesta Total
|2.40
|3.40
|2.71
|Te Apuesto
|2.27
|3.17
|2.60
|Inkabet
|2.48
|3.45
|2.68
|Betano
|2.42
|3.45
|2.72
|Meridianbet
|2.34
|3.28
|2.69
México vs. Japón: historial
México ha ganado los cinco partidos en los que enfrentó a Japón. Fueron tres amistosos y dos partidos por Copa Confederaciones. Todos
- Japón 0-2 México | Amistoso del 2020
- Japón 1-2 México | Copa Confederaciones 2013
- Japón 1-2 México | Copa Confederaciones 2005
- Japón 0-1 México | Amistoso del 2000
- México 2-1 Japón | Amistoso del 1998
México vs. Japón: estadio
El partido entre México vs. Japón se disputa en el estadio Oakland Coliseum, recinto ubicado en la localidad de Oakland, en California, Estados Unidos. Este escenario deportivo tiene capacidad para 63,000 espectadores.
