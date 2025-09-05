- Hoy:
¿A qué hora juega México vs Japón y dónde ver EN VIVO partido por amistoso internacional?
México vs Japón medirán fuerzas por uno de los duelos más emocionantes de la fecha FIFA. Conoce los horarios confirmados y qué canal trasmite EN VIVO este partido.
Este sábado 6 de septiembre continúan los partidos amistosos internacionales por fecha FIFA, destacando el encuentro entre México vs. Japón en el Oakland Coliseum de California, Estados Unidos. El equipo mexicano busca mantenerse en la senda del triunfo tras ganar la Copa Oro y se prepara de cara al Mundial 2026, enfrentando a un rival de gran nivel.
¿A qué hora juega México vs Japón?
Para que no te pierdas ningún detalle del México vs Japón, a continuación te damos a conocer los horarios confirmados para toda Latinoamérica, así como para Estados Unidos y España.
- México y Centroamérica: 8:00 p.m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 9:00 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 10:00 p.m.
- Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 11:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 10:00 p.m.
- España: 4:00 a.m. (del domingo)
¿Dónde ver México vs Japón EN VIVO?
El encuentro entre México vs Japón promete ser uno de los amistosos internacionales más emocionantes de la semana y podrá seguirse EN VIVO a través de TUDN, Canal 5 de Televisa y TV Azteca 7. Para quienes prefieran verlo de manera ONLINE, estará disponible en las plataformas de streaming de Amazon Prime y Vix. En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de TUDN, Univisión, Fox Sports y fuboTV.
Previa del partido amistoso México vs Japón
La selección mexicana continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 con un amistoso de alto nivel frente a Japón. El 'Tri' llega con confianza a tope tras su destacada actuación en la Copa Oro, donde sumó cinco victorias y un empate, consagrándose como los campeones del torneo.México se coronó campeón en la Copa Oro y sigue sus preparativos para el Mundial 2026.
Entre los protagonistas del conjunto mexicano destacan Raúl Jiménez, quien anotó tres goles en la Copa Oro, y Edson Álvarez, también con tres anotaciones, mostrando su capacidad ofensiva. Además, el DT Javier Aguirre ha convocado a figuras como Hirving Lozano para esta fecha FIFA.
Por su parte, Japón llega con un balance sólido después de superar su última derrota contra Australia en junio por 1-0. Desde entonces, la selección nipona ha encadenado varias victorias, incluyendo triunfos por goleada ante Indonesia y Hong Kong. Este buen momento le da confianza a los japoneses antes de medirse a México, en lo que promete ser un duelo interesante de preparación para la Copa del Mundo.
