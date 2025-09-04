FIFA aumenta cupos para clasificación al Mundial previo al Perú vs Uruguay e impacta a hinchas

Novedades a nivel internacional con una medida de la FIFA que está por oficializarse. A poco del partido de Perú vs Uruguay en Montevideo, y demás compromisos de las Eliminatorias Conmebol, el ente sudamericano indicó que se aumentarán los cupos para que más países avancen a la Copa del Mundo.

FIFA aumenta cupos para el Mundial 2030

Dado que Argentina, Paraguay y Uruguay serán sede inaugural para la Copa del Mundo 2030, la FIFA determinó que ninguna de estas tres escuadras afronte las Eliminatorias Conmebol luego del Mundial 2026. De esta manera, solo quedan siete selecciones en disputa y seis de ellas avanzarán al magno certamen mundialista.

Las selección que afrontarán las Eliminatorias Conmebol 2030 serán Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile y Perú. De estas siete escuadras, solo una quedará fuera del torneo FIFA para impacto de los millones de aficionados. Una gran oportunidad para cada uno de estos equipos, que se aferran a estar en la mirada de los hinchas.

"Argentina, Paraguay y Uruguay no jugarán las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030: FIFA les dio clasificación automática, por albergar los partidos del Centenario, mientras que la sede principal será: España–Portugal–Marruecos", reveló el reconocido abogado deportivo, Marcelo Bee Sellares.

FIFA le dará clasificación automática a Argentina, Paraguay y Uruguay.

Perú tiene chances de clasificar al Mundial 2026

Si bien las chances son mínimas, Perú aún tiene de su lado las matemáticas para clasificar a la Copa del Mundo 2026. Para ello, debe vencer a Uruguay y Paraguay en las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas. Eso sí, debe esperar que Venezuela pierda sus dos compromisos ante Argentina y Colombia, así como que Bolivia no sume más de un punto en sus choques ante Colombia y Brasil.