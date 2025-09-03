0

Partidos de HOY EN VIVO, jueves 4 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 4 de septiembre. Destaca las Eliminatorias al Mundial 2026 y los encuentros amistosos.

Programación de partidos en vivo para este jueves 4 de septiembre
Programación de partidos en vivo para este jueves 4 de septiembre | FOTO: LIBERO
El fútbol no se detiene. Mientras las ligas entraron a un breve receso, este jueves 4 de septiembre se disputarán las Eliminatorias para el Mundial 2026. En Sudamérica se definen los clasificados para el magno evento, pero también hay duelos amistosos en todo el mundo. Para ello, aquí te dejamos la programación y dónde ver partidos en vivo.

Colombia vs. Bolivia chocan este jueves por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas 2026.

Partidos de hoy en Eliminatorias 2026

HORARIOPARTIDOSTV
13:45Países Bajos vs PoloniaDisney+, Zapping
13:45Luxemburgo vs Irlanda del NorteDisney+
13:45Liechtenstein vs BelgicaDisney+
13:45Eslovaquia vs AlemaniaESPN, Disney+
13:45Bulgaria vs EspañaDisney+
14:00Mali vs ComorasFIFA+, ESPN+
14:00Tunez vs LiberiaFIFA+
14:00Argelia vs BotswanaFIFA+, ESPN+
14:00Camerún vs EswatiniFIFA+
16:30Surinam vs PanamaYouTube, CONCACAF GO, Canal 4 El Salvador
18:30Argentina vs VenezuelaGol Peru, Movistar Play
18:30Colombia vs BoliviaMovistar Play, Disney+
18:30Paraguay vs EcuadorMovistar Play, Disney+
18:30Uruguay vs PeruATV, América TV, Movistar Deportes
19:30Brasil vs ChileMovistar Deportes, Latina TV
21:00Guatemala vs El SalvadorYouTube, CONCACAF GO, Canal 4 El Salvador

Partidos amistosos de hoy

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Malasia vs Singapur
10:00Arabia Saudita vs Macedonia del NorteDAZN, STC TV
11:00Gibraltar vs AlbaniaDisney+
11:00Noruega vs FinlandiaDisney+
11:30Emiratos Árabes Unidos vs Siria
12:00Rusia vs Jordania

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

