Partidos de HOY EN VIVO, jueves 4 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

El fútbol no se detiene. Mientras las ligas entraron a un breve receso, este jueves 4 de septiembre se disputarán las Eliminatorias para el Mundial 2026. En Sudamérica se definen los clasificados para el magno evento, pero también hay duelos amistosos en todo el mundo. Para ello, aquí te dejamos la programación y dónde ver partidos en vivo.

Partidos de hoy en Eliminatorias 2026

HORARIO PARTIDOS TV 13:45 Países Bajos vs Polonia Disney+, Zapping 13:45 Luxemburgo vs Irlanda del Norte Disney+ 13:45 Liechtenstein vs Belgica Disney+ 13:45 Eslovaquia vs Alemania ESPN, Disney+ 13:45 Bulgaria vs España Disney+ 14:00 Mali vs Comoras FIFA+, ESPN+ 14:00 Tunez vs Liberia FIFA+ 14:00 Argelia vs Botswana FIFA+, ESPN+ 14:00 Camerún vs Eswatini FIFA+ 16:30 Surinam vs Panama YouTube, CONCACAF GO, Canal 4 El Salvador 18:30 Argentina vs Venezuela Gol Peru, Movistar Play 18:30 Colombia vs Bolivia Movistar Play, Disney+ 18:30 Paraguay vs Ecuador Movistar Play, Disney+ 18:30 Uruguay vs Peru ATV, América TV, Movistar Deportes 19:30 Brasil vs Chile Movistar Deportes, Latina TV 21:00 Guatemala vs El Salvador YouTube, CONCACAF GO, Canal 4 El Salvador

Partidos amistosos de hoy

HORARIO PARTIDOS TV 8:00 Malasia vs Singapur 10:00 Arabia Saudita vs Macedonia del Norte DAZN, STC TV 11:00 Gibraltar vs Albania Disney+ 11:00 Noruega vs Finlandia Disney+ 11:30 Emiratos Árabes Unidos vs Siria 12:00 Rusia vs Jordania

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.