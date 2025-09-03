- Hoy:
0
Partidos de HOY EN VIVO, jueves 4 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 4 de septiembre. Destaca las Eliminatorias al Mundial 2026 y los encuentros amistosos.
Programación de partidos en vivo para este jueves 4 de septiembre | FOTO: LIBERO
El fútbol no se detiene. Mientras las ligas entraron a un breve receso, este jueves 4 de septiembre se disputarán las Eliminatorias para el Mundial 2026. En Sudamérica se definen los clasificados para el magno evento, pero también hay duelos amistosos en todo el mundo. Para ello, aquí te dejamos la programación y dónde ver partidos en vivo.
Partidos de hoy en Eliminatorias 2026
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:45
|Países Bajos vs Polonia
|Disney+, Zapping
|13:45
|Luxemburgo vs Irlanda del Norte
|Disney+
|13:45
|Liechtenstein vs Belgica
|Disney+
|13:45
|Eslovaquia vs Alemania
|ESPN, Disney+
|13:45
|Bulgaria vs España
|Disney+
|14:00
|Mali vs Comoras
|FIFA+, ESPN+
|14:00
|Tunez vs Liberia
|FIFA+
|14:00
|Argelia vs Botswana
|FIFA+, ESPN+
|14:00
|Camerún vs Eswatini
|FIFA+
|16:30
|Surinam vs Panama
|YouTube, CONCACAF GO, Canal 4 El Salvador
|18:30
|Argentina vs Venezuela
|Gol Peru, Movistar Play
|18:30
|Colombia vs Bolivia
|Movistar Play, Disney+
|18:30
|Paraguay vs Ecuador
|Movistar Play, Disney+
|18:30
|Uruguay vs Peru
|ATV, América TV, Movistar Deportes
|19:30
|Brasil vs Chile
|Movistar Deportes, Latina TV
|21:00
|Guatemala vs El Salvador
|YouTube, CONCACAF GO, Canal 4 El Salvador
Partidos amistosos de hoy
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Malasia vs Singapur
|10:00
|Arabia Saudita vs Macedonia del Norte
|DAZN, STC TV
|11:00
|Gibraltar vs Albania
|Disney+
|11:00
|Noruega vs Finlandia
|Disney+
|11:30
|Emiratos Árabes Unidos vs Siria
|12:00
|Rusia vs Jordania
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.