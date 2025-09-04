Brasil vs Chile EN VIVO por Eliminatorias 2026: qué canal transmite, pronóstico y a qué hora juegan

Momento de ver el partido de Brasil vs Chile por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026. Dicho encuentro tendrá como sede el Estadio de Maracaná en Río de Janeiro, en el que ambas escuadras ya conocen su destino de cara a la Copa del Mundo. El choque entre la 'Canarinha' y 'La Roja' será este jueves 4 de septiembre a partir de las 19:30 hora peruana (20:30 horas de Santiago, 21:30 horas de Brasilia) con la transmisión de Latina y Youtube Movistar Deportes.

El equipo de Carlo Ancelotti se viene adaptando a una nueva idea de juego con miras a seguir potenciándose de cara al Mundial 2026. Sabe que no contará con varios de sus titulares habituales, por lo que es la oportunidad de muchos para mostrarse en condición de local y sacar tres puntos que le den una alegría a la afición.

Uno de los grandes referentes en el conjunto 'Verdeamarela' es Raphinha, quien viene siendo titular indiscutible con Barcelona y que liderará la ofensiva de Brasil para conseguir los tres puntos ante una escuadra de Chile que está eliminada de la Copa del Mundo.

Brasil y Chile jugarán por Eliminatorias 2026.

Por el lado de 'La Roja', Nicolás Córdova ha convocado a una serie de jugadores del entorno local para ver su presente a este nivel de Eliminatorias. Uno de los que volverá a tener protagonismo en el plantel es Ben Brereton, quien fue descartado por Ricardo Gareca y que ahora tendrá la chance de ser titular ante Brasil.

Uno de los ausentes es Arturo Vidal, quien no fue considerado para este fecha doble y que seguirá mentalizado con Colo Colo. Asimismo, otro de los referentes que no está en la nómina es Eduardo Vargas, por lo que es claro el objetivo de Chile en esta última fecha FIFA de Eliminatorias.

¿Cuándo juega Brasil vs Chile?

El partido entre Brasil vs Chile por Eliminatorias 2026 se juega este jueves 4 de septiembre en el Estadio de Maracaná, Río de Janeiro. Una escuadra tiene su pase directo a la Copa del Mundo, mientras que otra quedó totalmente fuera. Un duelo que servirá para que ambos comandos técnicos evalúen su presente.

¿A qué hora juega Brasil vs Chile?

Este compromiso de Eliminatorias 2026 inicia a partir de las 20:30 horas de Chile (21:30 horas de Brasil). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 18:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19:30 horas

Chile, Bolivia, Venezuela: 20:30 horas

Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay: 21:30 horas

¿Dónde ver partido de Brasil vs Chile?

El cotejo entre Brasil vs Chile se verá por la señal en vivo de Latina (Canal 2) en Movistar TV y DirecTV. Asimismo, se podrá sintonizar GRATIS EN DIRECTO por internet mediante la plataforma de Youtube de Movistar Deportes.

Argentina: TyC Sports

Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, SporTV

Chile: Chilevisión, Mega

Ecuador: El Canal del Fútbol

México: ViX, Amazon Prime Video

Perú: Youtube Movistar Deportes, Latina

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos: fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes

Pronóstico Brasil vs Chile: cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Brasil se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Chile en esta jornada de Eliminatorias 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS BRASIL EMPATE CHILE Betsson 1.19 6.90 14.50 Betano 1.24 6.40 15.50 Bet365 1.22 6.00 13.00 Betsafe 1.19 6.90 14.50 Doradobet 1.23 6.00 15.00

Posible alineación de Brasil vs Chile

Brasil: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha, Gabriel Martinelli, Estêvão y João Pedro.

Chile: Lawrence Vigouroux, Fabián Hormazabal, Paulo Diaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Ignacio Saavedra, Luciano Cabral, Darío Osorio, Ben Brereton y Alexander Aravena.

Brasil vs Chile: historial y estadísticas

A lo largo de la historia, Brasil y Chile se han enfrentado en 172 oportunidades con un saldo de 76 victorias para la 'Canarinha', 54 empates y 14 triunfos de 'La Roja'. Dicho ello, te damos a conocer los últimos 5 resultados entre ambas escuadras:

Chile 1-2 Brasil (Eliminatorias 2024)

Brasil 4-0 Chile (Eliminatorias 2022)

Chile 0-1 Brasil (Eliminatorias 2021)

Brasil 1-0 Chile (Copa América 2021)

Brasil 3-0 Chile (Eliminatorias 2017)

¿En qué estadio juegan Brasil vs Chile?

Este compromiso de Eliminatorias 2026 se juegan en el Estadio de Maracaná, Río de Janeiro, Brasil. Dicho recinto deportivo tiene una capacidad para 78 mil espectadores.