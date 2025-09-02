- Hoy:
¿A qué hora juega Brasil vs Chile y dónde ver transmisión del partidos por Eliminatorias 2026?
Brasil recibe a Chile en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, este jueves 4 de septiembre en el estadio Maracaná, Rio de Janeiro.
Partidazo en Rio de Janeiro. Brasil y Chile jugarán el jueves 4 de septiembre de 2025 por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El partido será en el mítico Estadio Maracaná a partir de las 7:30 p. m. hora peruana y 8:30 p. m. hora de Santiago. Revisa dónde ver el encuentro en cada país.
A este encuentro, sin Ricardo Gareca, pero bajo el mandato interino de Nicolás Córdova, Chile llega completamente sin chances de clasificar al Mundial 2026, mientras que Brasil ya tiene su boleto asegurado; sin embargo, la 'Roja' quiere cerrar este proceso de la mejor manera y salir del fondo de la tabla de posiciones.
¿A qué hora juega Brasil vs Chile?
El horario del partido entre Brasil - Chile está programado para disputarse a partir de las 7:30 p. m. hora peruana, 8:30 p. m. hora de Santiago y 9:30 p. m. hora de Rio de Janeiro.
- México: 6:30 p. m.
- Perú: 7:30 p. m.
- Ecuador: 7:30 p. m.
- Colombia: 7:30 p. m.
- Bolivia: 8:30 p. m.
- Venezuela: 8:30 p. m.
- Chile: 8:30 p. m.
- Argentina: 9:30 p. m.
- Brasil: 9:30 p. m.
- Uruguay: 9:30 p. m.
- Paraguay: 9:30 p. m.
¿Dónde ver partido Brasil vs Chile?
En Perú el partido de Brasil contra Chile será transmitido por señal abierta: Latina TV, canal 2 pasará completamente gratis este encuentro. Además, también puedes verlo por el YouTube de Movistar Deportes.
Brasil vs Chile: canal transmisión
- Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports 2
- Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, SporTV, Globo
- Chile: ChilevisionMega
- Costa Rica: ViX
- Ecuador: Canal del Futbol
- El Salvador: ViX
- México: ViX, Amazon Prime Video
- Perú: Latina TV, YouTube
- USA: fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, ViX, UNIVERSO
Bajas confirmadas de Brasil ante Chile
- Vanderson (AS Mónaco)
- Joelinton (Newcastle)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Neymar (lesión)
- Vinícius Jr. (sanción)
- Rodrygo (fuera de ritmo)
Brasil vs Chile: historial de partidos
Brasil domina claramente el historial:
- Total de partidos: 76
- Victorias de Brasil: 54
- Empates: 14
- Victorias de Chile: 8
