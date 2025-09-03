Argentina vs Venezuela EN VIVO por las Eliminatorias 2026: cuándo juegan, hora y dónde ver en TV

Se van terminando las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y en esta penúltima fecha Argentina se medirá contra Venezuela. El partido está programado para que se juegue este jueves 4 de septiembre a partir de las 6:30 p. m. hora peruana / 8:30 p. m. hora de Buenos Aires y la transmisión lo podrás disfrutar mediante GolPerú, Telefe y Movistar Play.

PUEDES VER: Los resultados que necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026

Serán más de 1000 efectivos policiales para velar por la seguridad de los más de 85.000 personas que se darán cita en la cancha de River: el estadio Más Monumental. Como se sabe, Argentina fue una de las primeras selecciones que aseguraron el pase al Mundial 2026 y este encuentro será más que todo emocional por lo que significa Messi, quien jugará su último encuentro oficial.

Y si Argentina prácticamente no juega por nada, Venezuela va por el todo en busca de dar el batacazo que le permita seguir soñando con la clasificación al Mundial. La Vinotinto marcha séptimo y de momento es la selección que estaría jugando el repechaje; sin embargo, la ambición es más grande y quieren pasar de forma directa, aunque ello no depende únicamente de si ganan, sino que tendrán que esperar otros resultados.

Sobre la formación, Scaloni ya tiene bosquejado el once titular. En esa línea, este sería el equipo que saltará al Monumental para sumar los tres puntos y consolidarse en lo más alto en la tabla de posiciones. Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz, Franco Mastantuono o Nicolás González; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Scaloni emocionado por Lionel Messi

En la previa del partido ante Venezuela, el DT Lionel Scaloni se vio muy tocado al hablar de Leo, pues será su último partido de forma oficial. "Va a ser un partido muy especial y emotivo. Es un placer tener a Messi y esperemos que la gente y él disfruten mucho del encuentro".

Scaloni habló sobre la presencia de Messi en Argentina

¿Es el último partido de Messi en la selección argentina?

El partido contra Venezuela será muy emotivo para todo el país, ello debido a que Lionel Messi confirmó que será su último partido oficial en Argentina con la Albiceleste. Por lo que, se espera que el estadio Monumental esté completamente repleto y rendido ante su máxima figura. Serán 85,000 personas que vibrarán por última vez con Messi. Vale precisar que Messi si jugará el Mundial 2026 que se juega en México, Canadá y Estados Unidos.

¿Cuándo juega Argentina vs Venezuela?

Este jueves 3 de septiembre Argentina enfrenta a Venezuela en el estadio Mas Monumental, en duelo correspondiente a la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

¿A qué hora juega Argentina vs Venezuela?

Estos son los principales horarios en el mundo del partido de Argentina contra Venezuela:

México: 6:30 p. m.

Perú: 6:30 p. m.

Ecuador: 6:30 p. m.

Colombia: 6:30 p. m.

Bolivia: 7:30 p. m.

Chile: 7:30 p. m.

Venezuela: 7:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 7:30 p. m.

Paraguay: 8:30 p. m.

Argentina: 8:30 p. m.

Brasil: 8:30 p. m.

Uruguay: 8:30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs Venezuela?

En Argentina la transmisión estará a cargo de Telefe y TyC Sports, mientras tanto en Venezuela podrás seguir el partido por Venevisión y SimpleTV. Por su parte, en Perú irá por el canal 14 y Movistar Play.

Argentina vs Venezuela: canal TV

Argentina: TyC Sports Play, Telefe Argentina, TyC Sports Argentina

Bolivia: Disney+, Entel TV, Tuves, Futbol Canal

Chile: Disney+, Chilevision

Colombia: ditu, Deportes RCN En Vivo

Costa Rica: ViX, Claro Sports

Ecuador: Canal del Futbol

México: ViX, Amazon Prime Video, Claro Sports

Paraguay: Hei

Perú: Movistar Play y Gol Peru

España: Movistar+, Vamos

Uruguay: NS Eventos 1, AUF TV, Antel TV, DIRECTV Sports Uruguay, TCC, Montecable HD 1, Cardinal TV, Flow TV

Estados Unidos: fuboTV, UNIVERSO, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Vi

Venezuela: Venevision, SimpleTV, ByM Sport

Argentina vs Venezuela: Historial y últimos resultados

Ambas selecciones han disputado un total de 28 partidos, de los cuales Argentina suma 23 victorias, Venezuela 2 triunfos y se registra 3 empates: