Perú vs Uruguay HOY EN VIVO ONLINE GRATIS: minuto a minuto de las Eliminatorias 2026?

Restan poco menos de tres horas para el trascendental partido que sostendrá la selección peruana contra Uruguay. El duelo de Perú está programado para que se juegue en el estadio Centenario de Montevideo hoy jueves 4 de septiembre a partir de las 6:30 p. m. hora peruana / 8:30 p. m. hora loca. ¿Dónde ver la transmisión y en qué canal pasan?

Perú vs Uruguay EN VIVO ONLINE GRATIS por Eliminatorias sudamericanas 2026: transmisión del partido 16:56 Banderín de Uruguay Así luce el banderín de Uruguay para el choque ante Perú por Eliminatorias: 16:53 Entradas Uruguay vs Perú Estos son los precios de entradas para el partido de Eliminatorias entre Uruguay vs Perú: Ámsterdam: 590 pesos uruguayos

Colombes: 590 pesos uruguayos

Olímpica general: 890 pesos uruguayos

Olímpica numerada: 1290 pesos uruguayos

América Pta 3: 2490 pesos uruguayos

América Visitante Puerta 24: 100 dólares 16:20 Vestuarios listos en el Centenario Uruguay muestra que todo está listo para iniciar el partido ante Perú. 16:14 Conmebol palpita duelo Perú vs Uruguay: Conmebol asegura que este duelo será clave para la definición del que ocupará el séptimo lugar de la clasificación. 15:32 Así luce el Centenario previo al Perú vs Uruguay A pocas horas que comience el partido, la selección uruguaya publicó imágenes del Estadio Centenario de Montevideo, el cual luce con un gramado de juego espectacular para recibir a Perú. 15:31 El contundente mensaje de Uruguay a poco de enfrentar a Perú A través de sus redes sociales, la selección uruguaya subió un video previo al partido ante la Bicolor y le dejó este mensaje: "Vamos por vos, Perú, y por la clasificación". 15:08 Los otros dos jugadores que no estarán en lista de la selección peruana Los otros dos jugadores de la selección peruana que no serán considerados para el partido ante Uruguay son dos. Uno es Renato Tapia por acumulación de tarjetas amarillas y otro sería Matías Lazo, de acuerdo a información del periodista Carlos Alberto Navarro. 14:54 Andy Polo y Piero Cari no estarán en lista de la selección peruana Se han revelado dos de los futbolistas que no estarán en lista de la selección peruana para enfrentar a uruguay. El primero es Andy Polo por lesión y el otro es Piero Cari, este último por decisión técnica. 14:38 Óscar Ibáñez va a dirigir los partidos de Perú en octubre y noviembre Tras finalizar las Eliminatorias, la FPF mantendrá en el cargo de DT a Óscar Ibáñez para los partidos de la selección peruana en las fehas FIFA de octubre y noviembre. 14:36 ¿Qué resultados necesita Perú para llegar con vida a la última fecha de las Eliminatorias? La selección peruana necesita ganar a Uruguay y esperar que Venezuela y Bolivia pierdan con resultados abultados para llegar a la última fecha de las Eliminatorias con opciones de clasificar al repechaje. 13:54 Gregorio Pérez no ve a Perú dando el batacazo ante Uruguay El extécnico de Universitario, Gregorio Pérez, fue tajante al decir que Perú tiene pocas chances de ganarle a Uruguay en Montevideo y de clasificar al Mundial. "Perú tiene escasas posibilidades, se tienen que dar una cantidad de resultados", declaró en entrevista con L1 MAX. 13:50 Carlos Zambrano no arrancaría el partido El DT de la selección peruana, Óscar Ibáñez, decidió que Carlos Zambrano no sea titular en la zaga central de la Bicolor ante Uruguay. Recordemos que el 'León' no estuvo en algunos entrenamientos previos por temas personales. 13:07 Perú vs Uruguay jugará en el Estadio Centenario: Uruguay presume estado del Centenario, recinto deportivo donde recibirá a Perú en la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026. Este estadio se ubica en Montevideo y su aforo de asistentes supera a las 60.000 personas. 12:57 ¿Cuánto pagan por el Perú vs Uruguay? Estas son las cuotas en las apuestas del partido entre Perú vs Uruguay por las Eliminatorias. 12:05 Bajas de Uruguay ante Perú Nahitan Nández (Al Qadisiyah)

Ronald Araújo (Barcelona)

Darwin Núñez (Al Hilal)

José María Giménez (Atlético de Madrid)

Maximiliano Araújo (Sporting Club de Lisboa). 11:54 Fossati aseguró que Perú puede dar pelea Uruguay: El exentrenador de la selección, Jorge Fossati, señaló que la 'Blanquirroja' tiene condiciones para dar el golpe en Montevideo: "Perú no tiene margen de error, Uruguay tiene menos presión en cuanto a la tabla de posiciones. Puede ser un partido muy parejo, Uruguay tiene 5 importantes bajas. Perú llega en condiciones de hacerle un buen partido a Uruguay y tratará de amargarle la noche a Uruguay", expresó en Sport 890. 11:10 Árbitros del Perú vs Uruguay: Árbitro principal: Facundo Tello (ARG)

Asistente 1: Juan Pablo Belatti (ARG)

Asistente 2: Gabriel Chade (ARG)

Cuarto árbitro: Yale Falcón (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

AVAR: Nicolás Lamolina (ARG). 10:56 Banderazo blanquirrojo en Montevideo Hinchas acudieron a la concentración de Perú en la previa del partido ante Uruguay. 10:10 ¿Cómo llega Uruguay al partido? Para Uruguay esta es la ocasión de sellar de manera anticipada su clasificación al Mundial, un objetivo que quieren alcanzar frente a su gente. Con el aliento de su hinchada y el gran momento de varias de sus figuras, los charrúas buscarán imponer su jerarquía para confirmar su presencia en la cita máxima del 2026. 09:59 ¿Cómo llega Perú al partido? Este enfrentamiento representa para Perú la última posibilidad de luchar por un cupo en el repechaje y mantener viva la esperanza de llegar a la próxima Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Óscar Ibáñez sabe que no tiene margen de error y deberá jugar con intensidad para sorprender en Montevideo. 09:15 Posible once de Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña (Joaquín Piquerez); Federico Valverde, Rodrigo Betancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre. 09:08 Posible once de Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Luis Abram, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Kenji Cabrera (Andy Polo), Kevin Quevedo y Luis Ramos. 09:00 Últimos enfrentamientos de Perú vs Uruguay: Perú 1-0 Uruguay | 11.10.24 | Eliminatorias 2026

Uruguay 1-0 Perú | 24.03.22 | Eliminatorias 2022

Perú 1-1 Uruguay | 02.09.21 | Eliminatorias 2022

Perú 1-1 Uruguay | 15.10.19 | Amistoso internacional

Uruguay 1-0 Perú | 11.10.19 | Amistoso internacional 08:20 ¿En qué canal ver Perú vs Uruguay? Para poder ver el partido de Perú vs. Uruguay EN VIVO ONLINE GRATIS, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, tendrás que sintonizar AUF TV en Uruguay, mientras que en Perú por, América, TVGO y ATV. 08:10 ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por Eliminatorias 2026? El partido de la selección peruana ante Uruguay iniciará HOY a las 6.30 p. m. en el horario peruano y a las 8.30 p. m. en el uruguayo. 08:00 Bienvenido al Perú vs Uruguay: Esta es la cobertura completa del enfrentamiento entre Perú vs Uruguay, que se enfrentan HOY desde el Estadio Centenario de Montevideo. Sigue aquí todas las incidencias y minuto a minuto del partido por Eliminatorias.

La Blanquirroja que es dirigida por el Óscar Ibáñez llega con una serie de bajas confirmadas. Como se recuerda, Alex Valera y Edison Flores fueron desconvocados en primera instancia debido a lesiones. A ellos se confirmó que Andy Polo tampoco podrá ser parte de este partido y por la misma causa. También se suman Piero Cari, quien no ha tenido encuentros importantes, ya que viene en pleno proceso de recuperación. Finalmente está el defensor central Carlos Zambrano por suspensión y Matías Lazo por decisión técnica.

Más allá de las grandes bajas que presenta Perú, Óscar Ibáñez está ante una gran oportunidad de apostar por nuevos talentos en su alineación como los debutantes Luis Ramos y Erick Noriega. Ambos futbolistas gozan de un gran presente.

En tanto, por el lado de Uruguay, la selección dirigida por Marcelo Bielsa, también presenta ausencias como Darwin Núñez y Ronald Araújo, pero alineará a figuras como Federico Valverde y Rodrigo Bentancur.

Alineación de Perú vs Uruguay

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Luis Abram, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Kenji Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

Formación de Uruguay vs Perú

Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Betancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre.

Uruguay vs Perú: historial

Así quedaron los últimos 10 enfrentamientos entre la Blanquirroja y la Celeste. En Montevideo, Uruguay mantiene una hegemonía: no ha perdido ante Perú en los últimos 4 procesos mundialistas.

1/10/2024 Lima, Perú: Eliminatorias 2026 - Perú 1–0 Uruguay

24/03/2022 Montevideo, Uruguay: Eliminatorias Qatar 2022 - Perú 0–1 Uruguay

02/09/2021 Lima, Perú: Eliminatorias Qatar 2022 - Perú 1–1 Uruguay

15/10/2019 Lima, Perú: Amistoso - Perú 1–1 Uruguay

11/10/2019 Montevideo, Uruguay: Amistoso - Perú 0–1 Uruguay

29/06/2019 Salvador, Brasil: Copa América (penales) - Perú 0(5)–0(4) Uruguay

28/03/2017 Lima, Perú: Eliminatorias Rusia 2018 - Perú 2–1 Uruguay

29/03/2016 Montevideo, Uruguay: Eliminatorias Rusia 2018 - Perú 0–1 Uruguay

06/09/2013 Lima, Perú: Eliminatorias Brasil 2014 - Perú 1–2 Uruguay

10/06/2012 Montevideo, Uruguay: Eliminatorias Brasil 2014 - Perú 2–4 Uruguay

Lista de convocados de Perú

Arqueros

Pedro Gallese

Carlos Cáceda

Diego Enríquez

Defensas



Luis Abram

Luis Advíncula

Renzo Garcés

Marcos López

Miguel Trauco

Carlos Zambrano

César Inga

Oliver Sonne

Matías Lazo

Volantes

Erick Noriega

Yoshimar Yotún

Alessandro Burlamaqui

Sergio Peña

Christofer Gonzáles

Jesús Pretell

Renato Tapia

Jairo Concha

Delanteros