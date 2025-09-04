Perú vs Uruguay HOY: las 4 bajas confirmadas para el técnico Óscar Ibáñez por Eliminatorias

Perú vs Uruguay se enfrentan por la jornada 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026, siendo un partido clave para la Blanquirroja en su objetivo por alejarse del fondo de la tabla de posiciones y aspirar por llegar al repechaje. A poco del encuentro en el Estadio Centenario de Montevideo, el técnico Óscar Ibáñez dio a conocer su lista final.

Cabe recordar que la Bicolor sumó solo dos puntos en la fecha doble de junio al empatar 0-0 con Ecuador y Colombia. De esta manera, el combinado nacional saldrá a buscar la ansiada victoria que le permita seguir con el sueño mundialista, pese a que deberá seguir esperando los resultados de los otros compromisos.

¿Qué futbolistas peruanos quedaron fuera del partido ante Uruguay?

Selección peruana quedó lista para enfrentar a Uruguay | Foto: La Bicolor

A pocas horas del partido, Líbero pudo conocer que los futbolistas que quedaron fuera de la lista final son Renato Tapia, Piero Cari, Andy Polo y Matías Lazo. Ellos tendrán que esperar su oportunidad para el próximo compromiso de la Blanquirroja que se desarrollará en Lima, marcando el cierre de las Clasificatorias Sudamericanas.

El entrenador Óscar Ibáñez ya tiene listo su equipo, sin la presencia de algunos jugadores. De esta manera, todo va quedando listo para el compromiso en el que ambas selecciones, con realidades distintas, saldrán al gramado del Centenario enfocados en los tres puntos.

Posible alineación titular de Perú para enfrentar a Uruguay

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Luis Abram, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Kenji Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

¿Qué resultados necesita Perú para llegar con vida a la última fecha de las Eliminatorias?

La selección peruana no solo necesita ganar a Uruguay, pues debe esperar que Venezuela y Bolivia pierdan con resultados abultados para llegar a la última fecha de las Eliminatorias con opciones de clasificar al ansiado repechaje.