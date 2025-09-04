¿Qué futbolistas de la selección peruana podrían estar despidiéndose de las Eliminatorias?

La selección peruana disputará la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, primero ante Uruguay en Montevideo y luego frente a Paraguay en Lima. Bajo esa premisa, estos duelos podrían significar la despedida definitiva de algunos futbolistas de la Bicolor en procesos clasificatorios, ya que por su edad es poco probable que formen parte del plantel para la siguiente Copa del Mundo. ¿Quiénes son?

Vale precisar que esta lista no es determinante, ya que pese a su edad el próximo entrenador de la Blanquirroja podría seguir llamándolos a formar parte del combinado patrio. Sin embargo, creemos que la mayoría de los siguientes jugadores terminará dejando el equipo más temprano que tarde.

Futbolistas de la selección peruana que pueden despedirse de las Eliminatorias

PAOLO GUERRERO: El delantero de Alianza Lima es el único de esta lista que tiene prácticamente asegurado su retiro, ya que así lo anunció a inicios de año y, salvo que la selección peruana clasifique al Mundial 2026, podría ser que no lo volvamos a ver vistiendo la camiseta de la Blanquirroja oficialmente. Recordemos que por lesión no está convocado para la presente fecha doble de Eliminatorias, pero de todas formas lo mencionamos.

CARLOS ZAMBRANO: Con 36 años, el 'Káiser' tendrá 38 cuando comience el próximo proceso clasificatorio y el director técnico de la Bicolor podría decidir no convocarlo más para darle el pase a los más jóvenes. Sobre todo porque hay futbolistas en su posición como Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés e incluso Erick Noriega que pueden reemplazarlo de forma exitosa. Es decir, ante Uruguay y Paraguay podría darse su despedida en este tipo de competiciones.

YOSHIMAR YOTÚN: El volante de Sporting Cristal tiene 35 años y hemos visto futbolistas en el mediocampo que juegan hasta incluso los 40. Sin embargo, debido a sus últimas lesiones y poca continuidad en el campo, 'Yoshi' podría ver en esta última fecha doble su última participación en Eliminatorias Conmebol con la Blanquirroja.

LUIS ADVÍNCULA: También con 35 años, Luis Advíncula tendrá 37 cuando comience el siguiente proceso clasificatorio y sus características, como la velocidad, habrán disminuido evidentemente. Por lo que Oliver Sonne podría terminar de reemplazarlo por la banda derecha de la selección peruana. De esta forma, también estaría despidiéndose de la competición rumbo a la Copa del Mundo en Sudamérica.

Vale precisar que no mencionamos a Pedro Gallese en la lista debido a que, pese a sus 35 años, los porteros suelen permanecer más años en sus equipos que los demás futbolistas, debido a que no necesitan hacer un gran desplazamiento por todo el terreno de juego. Eso sí, las Eliminatorias al Mundial 2030 podrían ser las últimas.