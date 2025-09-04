- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Uruguay vs Perú
- Paraguay vs Ecuador
- Argentina vs Venezuela
- Colombia vs Bolivia
- Brasil vs Chile
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Prensa uruguaya impacta con fuerte calificativo a Perú tras conocer el once de Ibáñez: "Equipo..."
Prestigioso diario de Uruguay dio la sorpresa al calificar al equipo de Óscar Ibáñez, previo al partido de HOY por la fecha 17 de las Eliminatorias Copa del Mundo 2026.
La selección peruana afrontará un partido de alta intensidad ante Uruguay HOY jueves 4 de setiembre por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo. Bajo esa premisa, en la antesala del encuentro, la prensa charrúa dio la sorpresa al calificar firmemente a la 'Blanquirroja'.
PUEDES VER: Alineaciones Perú vs Uruguay: el sorpresivo once de Ibáñez en busca del batacazo en Montevideo
Prensa de Uruguay dio rotundo calificativo a la selección peruana
El portal Montevideo catalogó al elenco liderado por Óscar Ibáñez como un "equipo renovado", en vista de que en la alineación nacional, existe la ausencia de referentes, y también se cuenta con la presencia de nuevas promesas nacionales.
"Con un equipo renovado, Óscar Ibáñez pararía este probable once titular. Pedro Gallese, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Luis Ramos", señalaron.Portal Montevideo calificó el once de Perú previo al partido
De la misma manera, el medio uruguayo hizo énfasis en que la 'Bicolor' está en la necesidad de poder sumar de a tres en condición de visita, con el objetivo de soñar con ir al Mundial 2026, a través del repechaje.
"La selección incaica llega a este duelo hundida en las posiciones y con la misión de pelear por un milagro que es obtener los seis puntos en esta doble fecha para ver si con eso le alcanza para colocarse en posición de repechaje", acotaron.
Cabe recordar que, previo a la jornada 17 de las Eliminatorias 2026, el combinado patrio se ubica en la penúltima casilla de la tabla de posiciones con 12 unidades, mientras que, Venezuela y Bolivia, sus más cercanos rivales, tienen 18 y 17 puntos, respectivamente.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00