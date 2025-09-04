Prensa uruguaya impacta con fuerte calificativo a Perú tras conocer el once de Ibáñez: "Equipo..."

La selección peruana afrontará un partido de alta intensidad ante Uruguay HOY jueves 4 de setiembre por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo. Bajo esa premisa, en la antesala del encuentro, la prensa charrúa dio la sorpresa al calificar firmemente a la 'Blanquirroja'.

Prensa de Uruguay dio rotundo calificativo a la selección peruana

El portal Montevideo catalogó al elenco liderado por Óscar Ibáñez como un "equipo renovado", en vista de que en la alineación nacional, existe la ausencia de referentes, y también se cuenta con la presencia de nuevas promesas nacionales.

"Con un equipo renovado, Óscar Ibáñez pararía este probable once titular. Pedro Gallese, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Luis Ramos", señalaron.

Portal Montevideo calificó el once de Perú previo al partido

De la misma manera, el medio uruguayo hizo énfasis en que la 'Bicolor' está en la necesidad de poder sumar de a tres en condición de visita, con el objetivo de soñar con ir al Mundial 2026, a través del repechaje.

"La selección incaica llega a este duelo hundida en las posiciones y con la misión de pelear por un milagro que es obtener los seis puntos en esta doble fecha para ver si con eso le alcanza para colocarse en posición de repechaje", acotaron.

Cabe recordar que, previo a la jornada 17 de las Eliminatorias 2026, el combinado patrio se ubica en la penúltima casilla de la tabla de posiciones con 12 unidades, mientras que, Venezuela y Bolivia, sus más cercanos rivales, tienen 18 y 17 puntos, respectivamente.