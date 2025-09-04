0
EN DIRECTO
Perú vs Uruguay EN VIVO por Eliminatorias 2026

Prensa uruguaya impacta con fuerte calificativo a Perú tras conocer el once de Ibáñez: "Equipo..."

Prestigioso diario de Uruguay dio la sorpresa al calificar al equipo de Óscar Ibáñez, previo al partido de HOY por la fecha 17 de las Eliminatorias Copa del Mundo 2026.

Solange Banchon
Prensa de Uruguay dio firme calificativo a Perú previo al partido
Prensa de Uruguay dio firme calificativo a Perú previo al partido | Composición: Líbero
COMPARTIR

La selección peruana afrontará un partido de alta intensidad ante Uruguay HOY jueves 4 de setiembre por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo. Bajo esa premisa, en la antesala del encuentro, la prensa charrúa dio la sorpresa al calificar firmemente a la 'Blanquirroja'.

Estas serán las alineaciones de Perú y Uruguay para el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

PUEDES VER: Alineaciones Perú vs Uruguay: el sorpresivo once de Ibáñez en busca del batacazo en Montevideo

Prensa de Uruguay dio rotundo calificativo a la selección peruana

El portal Montevideo catalogó al elenco liderado por Óscar Ibáñez como un "equipo renovado", en vista de que en la alineación nacional, existe la ausencia de referentes, y también se cuenta con la presencia de nuevas promesas nacionales.

"Con un equipo renovado, Óscar Ibáñez pararía este probable once titular. Pedro Gallese, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Luis Ramos", señalaron.

Portal Montevideo calificó el once de Perú previo al partido

De la misma manera, el medio uruguayo hizo énfasis en que la 'Bicolor' está en la necesidad de poder sumar de a tres en condición de visita, con el objetivo de soñar con ir al Mundial 2026, a través del repechaje.

"La selección incaica llega a este duelo hundida en las posiciones y con la misión de pelear por un milagro que es obtener los seis puntos en esta doble fecha para ver si con eso le alcanza para colocarse en posición de repechaje", acotaron.

Cabe recordar que, previo a la jornada 17 de las Eliminatorias 2026, el combinado patrio se ubica en la penúltima casilla de la tabla de posiciones con 12 unidades, mientras que, Venezuela y Bolivia, sus más cercanos rivales, tienen 18 y 17 puntos, respectivamente.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Alineaciones Perú vs Uruguay: el sorpresivo once de Ibáñez en busca del batacazo en Montevideo

  2. Liberman dio rotundo pronóstico sobre Alianza Lima previo al fallo Conmebol: "Se le quita..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano