Periodista uruguayo subestima a Perú con duro pronóstico: "Se van a ir con la canasta llena..."

Con dos realidades distintas, Perú y Uruguay protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la penúltima jornada de las Eliminatorias. Por un lado, los de la 'Blanquirroja' intentarán dar el golpe con tal de agotar sus pocas posibilidades de mantenerse con vida, mientras que la 'Celeste' espera concretar su clasificación hacia el Mundial 2026.

Con el panorama a su favor, en el territorio charrúa hay extrema confianza de cara a lo que será el encuentro ante la selección peruana y eso se evidenció en el programa deportivo 'Las Voces del Fútbol', en donde abiertamente aseguraron que terminarán goleando al equipo que dirige Óscar Ibáñez.

"Ya estamos clasificados. Ahora vamos a ir a una goleada, es como dijo Valentín el otro día, esto tiene que ser una goleada, goleada. No viene ni Guerrero, ni André Carrillo, ni el 'Oreja' Flores tampoco", inició Alberto Pérez en su evaluación del compromiso por Eliminatorias, sin embargo, no fue lo único duro pronóstico pues Valentín Fletcher añadió que cualquier equipo podrá superar a Perú con facilidad.

"Yo creo que cualquiera que juegue le hace un gol a Perú. A Perú de la mitad de la cancha para adelante todos le van a hacer goles. La verdad estos muchachos vienen porque deben querer mucho a su país, pero se van a ir con la canasta llena", expresó.

Sin embargo, Julio Ríos quise ser más cauto con su análisis y pidió mesura a sus compañeros, pero el resto de panelistas interrumpieron su participación e insistieron en su drástico pronóstico, en el que advirtió que Perú regresará con un resultados abultado en su contra.

"Este Perú sí (es goleable) no seas malo, solo Fossati nos ganó la otra vez, fue por Fossati, sino no nos ganaban. Fue por la estrategia de juego", sentenció.