Colombia vs Bolivia EN VIVO por Eliminatorias 2026: horario, pronóstico y dónde ver

Bolivia irá hasta Barranquilla para afrontar un partido crucial ante Colombia, este jueves 4 de setiembre en el marco de la jornada 17 de las Eliminatorias Copa del Mundo 2026 desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La cita quedó pactada para jugarse a partir de las 18:30 horas locales de Perú. Asimismo, el minuto a minuto irá EN VIVO por Gol Caracol TV, Entel TV y Movistar Eventos.

Antesala del partido Colombia vs Bolivia por las Eliminatorias 2026

Colombia sale a buscar su clasificación frente a los 'Altiplánicos'. El combinado cafetero necesita asegurar su boleto al Mundial 2026, y para ello urge de quedarse con los tres puntos en casa y ante sus miles de fanáticos que vendrán hasta Barraquilla.

Colombia va por una victoria ante Bolivia para sellar su clasificación al Mundial 2026

En este trascendental compromiso, el cuadro de entrenador Néstor Lorenzo sufrirá la baja del lateral Daniel Muñoz por suspensión de tarjetas amarillas, además de Deiver Machado, quien quedó desafectado tras padecer de una lesión. ¿Quiénes serán sus posibles reemplazos?

Durante los entrenamientos, el DT de la selección colombiana, ha venido realizando una serie de ajustes respecto a la formación principal y todo indica a que, Santiago Arias sería su sustituto en base a su experiencia. En tanto, Lorenzo tiene pensando respetar su sistema base con James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba, como sus referentes en ataque.

A poco del duelo, el estratega reveló sus expectativas sobre enfrentar al elenco de altura. "Bolivia es un equipo que es tácticamente muy ordenado. No creo que se vayan a meter atrás. Pienso que va a elegir un bloque medio poblado compacto como para evitar el inicio de nuestros circuitos de juego. Tenemos un plantel muy maduro, llegamos bien", expresó.

En la vereda de alfrente, el equipo de Óscar Villegas completó su última práctica y quedaron listos para verse las caras contra los cafeteros. Los 'Altiplánicos' marchan antepenúltimos en la tabla de las Eliminatorias 2026, y mantienen las chances vivas de ilusionarse con el repechaje mundialista.

Para eso tendrán que dar el golpe e imponerse en Barranquilla, asimismo, estar atentos del resultado que obtenga Venezuela ante Argentina. Como se recuerda la 'Vinotinto' está en zona de repesca y todo podría definirse en la jornada 18.

Bolivia quiere dar la sorpresa ante Colombia de visita

¿Cuándo juega Colombia vs Bolivia?

Según la programación de Conmebol, el duelo que afrontarán Colombia vs Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Colombia recibirá a Bolivia este jueves por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

¿A qué hora juega Colombia vs Bolivia?

El encuentro entre Colombia vs Bolivia por las Eliminatorias 2026 dará comienzo a partir de las 18:30 horas locales de Perú. Repasa la guía completa de horarios en los demás países de la región.

México: 17:30 horas

Perú: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Chile: 19:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

¿Dónde ver Colombia vs Bolivia EN VIVO?

Disfruta EN VIVO del compromiso, Colombia vs Bolivia por las Eliminatorias 2026 a través de las señales de Gol Caracol TV, RCN y Tigo Sports para suelo colombiano. Además de Entel TV y Tigo Sports Bolivia para territorio 'Altiplánico'. Mientras que, en el Perú puedes seguir el minuto a minuto vía Movistar Eventos (Canal 1 y 701 HD).

Argentina: DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Disney Plus Premium, Entel TV, Tigo Sports Bolivia

Canadá: Fanatiz Canada

Colombia: Caracol Play, ditu, Caracol TV, RCN Television, Deportes RCN En Vivo

Chile: Disney Plus Premium Chile

Ecuador: El Canal del Fútbol

Internacional: Bet365

Perú: Movistar Eventos, Disney+ Premium

Uruguay: AUF TV, Antel TV, DIRECTV Sports Uruguay, Flow TV, Cardinal TV, NS Eventos 1

Estados Unidos: Fanatiz USA

Venezuela: Venevision, SimpleTV

Colombia vs Bolivia: pronóstico y apuestas

Sobre el papel, Colombia parte totalmente como favorito para el partido ante Bolivia, válido por la penúltima jornada de las Eliminatorias 2026.

Casas de Apuestas Colombia Empate Bolivia Betsson 1.11 9.30 25.00 Betano 1.16 8.75 21.00 Bet365 1.13 9.50 17.00 1XBET 1.12 10.70 27.00 Te Apuesto 1.13 7.64 21.58

Colombia vs Bolivia: alineaciones posibles

Colombia : Camilo Vargas, Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

: Camilo Vargas, Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba. Bolivia: Carlos Lampe, Diego Medina, Luis Haquín, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández, Moisés Villarroel, Ervin Vaca, Gabril Villamil, Carmelo Algarañaz, Moises Paniagua.

Colombia: últimos 5 partidos

Argentina 1-1 Colombia

Colombia 0-0 Perú

Colombia 2-2 Paraguay

Brasil 2-1 Colombia

Colombia 0-1 Ecuador

Bolivia: últimos 5 partidos

Bolivia 2-0 Chile

Venezuela 2-0 Bolivia

Bolivia 0-0 Uruguay

Perú 3-1 Bolivia

Bolivia 2-2 Uruguay

¿Dónde jugarán Colombia vs Bolivia?

Colombia recibirá a Bolivia por la jornada 17 de las Eliminatorias 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla. Este escenario deportivo tiene la capacidad para recibir un promedio de 46.692 hinchas.