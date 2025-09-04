Uruguay golea 3-0 a Perú por Eliminatorias 2026. | Foto: América TV

¡Humillante! Uruguay sella el 3-0 ante Perú y hunde a la Bicolor en las Eliminatorias 2026 - VIDEO

Nueva distracción en la defensa peruana y Federico Viñas marca el 3-0 de Uruguay ante la Bicolor para decretar la pésima campaña del equipo nacional en las Eliminatorias 2026.