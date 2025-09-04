- Hoy:
¡Se hunde la ilusión! Rodrigo Aguirre marcó de cabeza el 1-0 de Uruguay vs Perú
Uruguay se adelantó rápidamente en el marcador gracias a un cabezazo de Rodrigo Aguirre que comienza a sepultar las ilusiones de Perú de clasificar al Mundial 2026.
A Uruguay solo le bastó 14 minutos para anotar el primer gol del partido ante la selección peruana por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026. El autor del tanto fue Rodrigo Aguirre, quien aprovechó un buen centro por derecha de Guillermo Valera para de cabeza poner el tanto que clasifica momentáneamente a los 'Charrúas' al Mundial 2026 y deja prácticamente eliminado a la Bicolor de la justa orbital.
Video: América TV
Más información en breve...
