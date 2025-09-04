0
EN DIRECTO
Perú vs. Uruguay EN VIVO GRATIS por las Eliminatorias 2026
EN VIVO
Tabla Eliminatorias Mundial 2026 Sudamérica: resultados y posiciones

¡Se hunde la ilusión! Rodrigo Aguirre marcó de cabeza el 1-0 de Uruguay vs Perú

Uruguay se adelantó rápidamente en el marcador gracias a un cabezazo de Rodrigo Aguirre que comienza a sepultar las ilusiones de Perú de clasificar al Mundial 2026.

Mauricio Ubillus
Rodrigo Aguirre marcó el primero de Uruguay ante la selección peruana de cabeza.
Rodrigo Aguirre marcó el primero de Uruguay ante la selección peruana de cabeza. | Composición Líbero
A Uruguay solo le bastó 14 minutos para anotar el primer gol del partido ante la selección peruana por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026. El autor del tanto fue Rodrigo Aguirre, quien aprovechó un buen centro por derecha de Guillermo Valera para de cabeza poner el tanto que clasifica momentáneamente a los 'Charrúas' al Mundial 2026 y deja prácticamente eliminado a la Bicolor de la justa orbital.

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

