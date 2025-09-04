Próximo partido de Perú vs Paraguay: fecha y hora por la última jornada de las Eliminatorias 2026

La selección peruana quedó matemáticamente eliminada del Mundial 2026 tras caer 3-0 ante Uruguay en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026, pero aún no acaba el proceso para la Bicolor, pues deberá cerrar su camino en el proceso clasificatorio recibiendo a Paraguay por la última jornada. Revisa cuándo, a qué hora y dónde ver este cotejo.

Perú vs. Paraguay: fecha del partido

El conjunto dirigido por Óscar Ibáñez disputará disputará su último encuentro por la presente edición de las Clasificatorias Sudamericanas frente al representativo 'Guaraní', en duelo que está programado para jugarse el próximo martes 9 de setiembre desde el Estadio Nacional de Lima.

¿A qué hora juega Perú vs. Paraguay?

De acuerdo a la programación publicada por la Conmebol, el enfrentamiento entre la Perú vs. Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias se disputará a partir de las 18:30 horas local (20:30 en territorio paraguayo). A continuación, te damos a conocer los horarios del choque en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 17:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 18:30 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 19:30 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 19:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela: 20:30 horas

¿Dónde ver Perú vs. Paraguay EN VIVO?

Es preciso señalar que la contienda entre la Bicolor y la 'Albirroja' será transmitida EN VIVO y EN DIRECTO a través de las pantallas de Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD de Movistar TV), América Televisión (canal 4) y ATV (canal 9). Además, se podrá ver vía streaming por América TV GO.

¿Cómo llegan Perú y Paraguay?

La selección peruana intentará cerrar de la mejor manera una Eliminatoria tras una muy mala campaña donde tuvo hasta tres entrenadores y no pudo revertir los resultados negativos. El combinado blanquirrojo tiró al tacho su última opción de meterse al repechaje al caer goleado 3-0 a manos de Uruguay en Montevideo, por lo que solo disputará este partido por cumplir con el calendario.

Perú intentará acabar las Eliminatorias 2026 de forma decorosa ante Paraguay. Foto: AFP

Por su parte, Paraguay se aseguró uno de los seis cupos directos al Mundial 2026 después de empatar sin goles con Ecuador en Asunción, volviendo así a la justa orbital tras 16 años de ausencia. Con la clasificación ya en sus manos, los dirigidos por Gustavo Alfaro vendrán a Lima para cerrar de la mejor forma este proceso eliminatorio.

Paraguay vendrá a Lima para enfrentar a Perú con la clasificación al Mundial en sus manos. Foto: AFP