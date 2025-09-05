Prensa uruguaya dio rotunda opinión sobre la selección peruana tras goleada: "Al fondo..."

La selección peruana tuvo una actuación para el olvido y sufrió una dura derrota 3-0 en Montevideo ante Uruguay, resultado que sepultó sus ilusiones de llegar al repechaje rumbo al Mundial 2026. Tras el pitazo final, la prensa uruguaya no tardó en opinar firmemente sobre el flojo desempeño del equipo de Óscar Ibáñez.

Uno de los primeros medios en pronunciarse fue 'ESPN Uruguay', que en su análisis del encuentro destacó el escaso peligro que generó Perú sobre el arco defendido por Sergio Rochet. Además, remarcaron que el segundo gol de la ‘Celeste’ terminó por sentenciar el partido y eliminar cualquier esperanza del combinado patrio.

"Giorgian De Arrascaeta definió con una potente volea desde dentro del área y puso el 2 a 0. El gol le quitó un poco de emoción al partido, que ya parecía liquidado a esa altura debido a que Perú tenía buenas intenciones, pero no dañaba al fondo locatario", señalaron en su crónica.

ESPN Uruguay remarcó los escasos ataques de la selección peruana ante Uruguay.

Asimismo, 'Uruguay Al Día' también cuestionó el bajo rendimiento de la ‘Blanquirroja’, asegurando que apenas generó ocasiones aisladas, donde remarcaron los intentos de Marcos López y Yoshimar Yotún. Además, enfatizaron que la defensa uruguaya neutralizó cualquier intento de peligro.

"La escuadra dirigida por Óscar Ibáñez necesitó intensidad y goles, pero la solidez defensiva y la eficacia uruguaya impidieron una reacción que resultara creíble para dar vuelta la historia", señalaron en su publicación.

Medio uruguayo recalcaron la escasa potencia en ataque de la selección peruana.

La selección peruana sumó su cuarto partido sin ganar

Tras la derrota ante Uruguay, el cuadro comandado por Óscar Ibáñez no solo generó la eliminación de la próxima Copa del Mundo, sino que también sumó su cuarto partido consecutivo sin poder ganar en esta Eliminatoria, siendo su último triunfo ante Bolivia por 3-1 en el Estadio Nacional.

Una estadística que se ha repetido a lo largo de todo este proceso y que terminó de sentenciar el destino de la 'Bicolor', que ahora deberá pensar en realizar el recambio generacional y concentrarse en darle paso a los nuevos valores.

Próximo partido de la selección peruana

Ahora, la selección peruana debe continuar sus preparativos para poder enfrentar a Paraguay este martes 9 de setiembre, donde tendrán la obligación de cerrar la Eliminatorias con un triunfo en casa y poder darle una ligera alegría a los hinchas.