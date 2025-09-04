Se confirmó la convocatoria de volante que juega en Alemania en la selección: "La federación..."

La selección peruana luchará hasta el final para tratar de conseguir su boleto al Mundial 2026, a través del repechaje en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. Posterior a ello, el equipo de Óscar Ibáñez afrontará amistosos internacionales ante Rusia y Chile. ¿Qué jugador será la principal novedad?

Perú convocará a volante que juega en Alemania para amistosos internacionales

De acuerdo a la información que brindó el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de Max', desde la Federación Peruana de Fútbol le comunicaron oficialmente que el volante peruano Felipe Chávez del Bayern Múnich integrará la convocatoria de la 'Bicolor' para los duelos de preparación en los meses de octubre y noviembre.

"Me confirmaron que Felipe Chávez va a liderar la nueva camada de jugadores convocados de la selección peruana. Hay muchos nombres, pero Felipe Chávez va a liderar la convocatoria de octubre y de noviembre", precisó.

De igual manera, el comunicador indicó que, además del mediocampista del cuadro 'Bávaro', también serán llamados nuevamente, jugadores del plano local, que ya forman parte de la lista de la 'Blanquirroja' para la última jornada doble de las Eliminatorias 2026.

"Es un hecho desde la federación, por ahí aparecerán otros nombres nuevos de la Liga 1 que no los teníamos y vamos a empezar a tenerlos como Piero Cari, Alessandro Burlamaqui, Jairo Concha", agregó.

Perú jugará partidos amistosos ante Rusia y Chile

La FPF anunció que la selección peruana sostendrá partidos amistosos contra Rusia y Chile en el mes de noviembre. La 'Bicolor' irá hasta San Petersburgo el miércoles 12 y luego jugará contra la 'Roja' el 18 del mismo mes en Sochi.