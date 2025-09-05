Federico Valverde, figura de Uruguay, dio rotundo calificativo a la goleada ante Perú: "Fue un..."

La selección peruana sufrió una dolorosa goleada 3-0 ante Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026 y con ello le dijo adiós al Mundial de Norteamérica. Federico Valverde, una de las figuras de la 'Celeste' declaró en el post encuentro y tuvo tajantes palabras.

Federico Valverde calificó la goleada de Uruguay ante Perú

En zona mixta, el también mediocampista del Real Madrid calificó el triunfo como "un gran partido". Además, resaltó que todo el plantel haya sabido mantener un orden para hacerle frente a la 'Bicolor' en el Centenario de Montevideo.

Uruguay se hizo fuerte en casa y venció a Perú

"Fue un gran partido de todo el equipo. Hicimos buena presión, estuvimos muy bien en defensa, estuvimos más cómodos para atacar. Tuvimos muchas ocasiones claras", sostuvo.

(Video: DSports)

A su vez, 'Fede' no dudó en expresar toda su felicidad de haber logrado el boleto al Mundial 2026, y agradeció en general el esfuerzo de sus compañeros, cuerpo técnico y la misma federación.

"Esto significa mucha alegría y orgullo. Lo hablamos antes de empezar el partido, esto lleva dos o tres años de muchos jugadores que pasaron por acá, que aportaron su granito de arena y colaboraron para conseguir esta clasificación", agregó.

Finalmente, el volante de 27 años decidió realizar una autocrítica sobre su rendimiento con el elenco charrúa, y manifestó que cada día tiene el objetivo de seguir mejorando a nivel profesional. Ahora su principal reto será que la 'Celeste' tenga una destacada participación en el Mundial 2026.

"Soy uno de los jugadores más criticados e intento cambiar en lo que es mi actitud dentro del campo para ser mejor jugador, ser mejor persona a la hora de recibir las críticas y es un punto que voy a fortalecer para llegar de la mejor forma al Mundial", sentenció.