0

Paraguay vs Ecuador EN VIVO por Eliminatorias 2026: alineaciones, horario y dónde ver partido

Paraguay enfrenta a Ecuador en busca del pase al Mundial 2026 este jueves 4 de septiembre a partir de las 6:30 p. m. hora peruana.

Sandra Morales
Paraguay y Ecuador se enfrentan en busca de la clasificación al Mundial 2026
Paraguay y Ecuador se enfrentan en busca de la clasificación al Mundial 2026 | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Duelo de pronóstico reservado. Se enfrentan las selecciones de Paraguay vs. Ecuador este jueves 4 de septiembre de 2025 por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El encuentro se disputará en el Defensores del Chaco, Asunción, a partir de las 6:30 p. m. hora peruana y la transmisión lo podrás seguir en directo vía ECDF, Movistar Eventos y Movistar Play.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con la fecha 17 en juego

PUEDES VER: Tabla de posiciones Eliminatorias sudamericanas 2026: cómo está la clasificación de la fecha 17

Previo al encuentro, te contamos cómo llegan ambas selecciones y qué resultados necesitan. Por un lado está Paraguay que necesita al menos un empate para asegurar su clasificación directa, mientras tanto, al frente estará Ecuador ya está clasificado, pero busca cerrar las Eliminatorias en lo más alto.

El equipo que dirige el técnico Gustavo Alfaro vive un ambiente festivo, pues saben que hasta con un empate firmarán su pase al Mundial. El Defensores del Chaco promete ser una fiesta y celebrar a lo grande a falta de una jornada para que finalice este largo proceso de las Eliminatorias.

Ecuador que tiene en sus filas a los zagueros Piero Hincapié, recién transferido del Bayer Leverkusen al Arsenal, y Willian Pacho, campeón de Europa con el Paris Saint-Germain, buscan celebrar su primera victoria en tierras paraguayas.

Alineaciones probables:

Paraguay: Roberto Fernández - Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso - Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón - Ángel Romero, Tony Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Ecuador: Hernán Galíndez - Pervis Estupiñán, Piero Hincapie, Willian Pacho, Joel Ordóñez - Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, Gonzalo Plata - Enner Valencia, John Yeboah. DT: Sebastián Beccacece.

Árbitro: Raphael Claus (BRA).

¿A qué hora juega Paraguay vs Ecuador?

  • México: 6:30 p. m.
  • Perú: 6:30 p. m.
  • Ecuador: 6:30 p. m.
  • Colombia: 6:30 p. m.
  • Bolivia: 7:30 p. m.
  • Chile: 7:30 p. m.
  • Venezuela: 7:30 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 7:30 p. m.
  • Paraguay: 8:30 p. m.
  • Argentina: 8:30 p. m.
  • Brasil: 8:30 p. m.
  • Uruguay: 8:30 p. m.

¿Dónde ver partido Paraguay vs Ecuador?

La transmisión del partido entre Paraguay - Ecuador para Perú podrás disfrutarlo mediante el canal Movistar Eventos (011 SD y 711 HD). En el país norteño lo pasará el Canal del Fútbol y en tierra guaraní por GENTV.

  • Argentina: DIRECTV Sports
  • Bolivia: Disney+, Entel TV, Tigo Sports
  • Chile: Disney+
  • Colombia: ditu, Deportes RCN En Vivo
  • Ecuador: Canal del Futbol
  • Honduras: Tigo Sports Honduras
  • Paraguay: GEN
  • Perú: Movistar Play, Movistar Eventos
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 5
  • Uruguay: NS Eventos 1, AUF TV, Antel TV, DIRECTV Sports, TCC, Montecable HD 1, Cardinal TV, Flow TV
  • Estados Unidos: Fanatiz

Paraguay vs Ecuador: historial y últimos resultados

Ecuador nunca ha ganado en Paraguay en Eliminatorias: 9 visitas, 9 derrotas

  • 10-10-2024 | Eliminatorias 2026: Ecuador 0-0 Paraguay - Quito
  • 27-03-2022 | Eliminatorias 2022: Paraguay 3-1 Ecuador - Ciudad del Este
  • 02-09-2021 | Eliminatorias 2022: Ecuador 2-0 Paraguay - Quito
  • 24-03-2017 | Eliminatorias 2018: Paraguay 2-1 Ecuador - Asunción
  • 17-11-2015 | Eliminatorias 2018: Ecuador 2-2 Paraguay - Quito

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Martín Liberman dejó fuerte mensaje sobre Gorosito previo al fallo de Conmebol: "Lástima..."

  2. Tras su pase a Sidney FC: Piero Quispe se convirtió en el jugador más caro de todo el continente

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano