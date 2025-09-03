Paraguay vs Ecuador EN VIVO por Eliminatorias 2026: alineaciones, horario y dónde ver partido

Duelo de pronóstico reservado. Se enfrentan las selecciones de Paraguay vs. Ecuador este jueves 4 de septiembre de 2025 por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El encuentro se disputará en el Defensores del Chaco, Asunción, a partir de las 6:30 p. m. hora peruana y la transmisión lo podrás seguir en directo vía ECDF, Movistar Eventos y Movistar Play.

Previo al encuentro, te contamos cómo llegan ambas selecciones y qué resultados necesitan. Por un lado está Paraguay que necesita al menos un empate para asegurar su clasificación directa, mientras tanto, al frente estará Ecuador ya está clasificado, pero busca cerrar las Eliminatorias en lo más alto.

El equipo que dirige el técnico Gustavo Alfaro vive un ambiente festivo, pues saben que hasta con un empate firmarán su pase al Mundial. El Defensores del Chaco promete ser una fiesta y celebrar a lo grande a falta de una jornada para que finalice este largo proceso de las Eliminatorias.

Ecuador que tiene en sus filas a los zagueros Piero Hincapié, recién transferido del Bayer Leverkusen al Arsenal, y Willian Pacho, campeón de Europa con el Paris Saint-Germain, buscan celebrar su primera victoria en tierras paraguayas.

Alineaciones probables:

Paraguay: Roberto Fernández - Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso - Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón - Ángel Romero, Tony Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Ecuador: Hernán Galíndez - Pervis Estupiñán, Piero Hincapie, Willian Pacho, Joel Ordóñez - Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, Gonzalo Plata - Enner Valencia, John Yeboah. DT: Sebastián Beccacece.

Árbitro: Raphael Claus (BRA).

¿A qué hora juega Paraguay vs Ecuador?

México: 6:30 p. m.

Perú: 6:30 p. m.

Ecuador: 6:30 p. m.

Colombia: 6:30 p. m.

Bolivia: 7:30 p. m.

Chile: 7:30 p. m.

Venezuela: 7:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 7:30 p. m.

Paraguay: 8:30 p. m.

Argentina: 8:30 p. m.

Brasil: 8:30 p. m.

Uruguay: 8:30 p. m.

¿Dónde ver partido Paraguay vs Ecuador?

La transmisión del partido entre Paraguay - Ecuador para Perú podrás disfrutarlo mediante el canal Movistar Eventos (011 SD y 711 HD). En el país norteño lo pasará el Canal del Fútbol y en tierra guaraní por GENTV.

Argentina: DIRECTV Sports

Bolivia: Disney+, Entel TV, Tigo Sports

Chile: Disney+

Colombia: ditu, Deportes RCN En Vivo

Ecuador: Canal del Futbol

Honduras: Tigo Sports Honduras

Paraguay: GEN

Perú: Movistar Play, Movistar Eventos

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 5

Uruguay: NS Eventos 1, AUF TV, Antel TV, DIRECTV Sports, TCC, Montecable HD 1, Cardinal TV, Flow TV

Estados Unidos: Fanatiz

Paraguay vs Ecuador: historial y últimos resultados

Ecuador nunca ha ganado en Paraguay en Eliminatorias: 9 visitas, 9 derrotas