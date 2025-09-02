- Hoy:
Paraguay vs. Ecuador por Eliminatorias sudamericanas 2026: horario y dónde ver
Paraguay y Ecuador chocan este jueves por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite el partido.
Paraguay vs. Ecuador se enfrentan este jueves 4 de setiembre, desde el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, en un partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
Paraguay vs. Ecuador: hora del partido
Si te gusta ver los partidos de las Eliminatorias sudamericanas 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre Paraguay vs. Ecuador, por la penúltima fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México: 17:30 horas
- Perú: 18:30 horas
- Ecuador: 18:30 horas
- Colombia: 18:30 horas
- Bolivia: 19:30 horas
- Chile: 19:30 horas
- Venezuela: 19:30 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 19:30 horas
- Paraguay: 20:30 horas
- Argentina: 20:30 horas
- Brasil: 20:30 horas
- Uruguay: 20:30 horas
¿Dónde ver Paraguay vs. Ecuador?
- Paraguay: GEN y Disney Plus
- Ecuador: El Canal del Fútbol y Disney Plus
- Perú: Movistar Eventos 2 (canal 11 y 711 HD) y Disney Plus
- Bolivia: Tigo Sports y Disney Plus
- Estados Unidos: Fanatiz USA
Paraguay vs. Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas 2026
Después de 10 meses, las selecciones de Paraguay y Ecuador se verán las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas 2026, el conjunto ecuatoriano ya logró su clasificación a la próxima Copa del Mundo, mientras que el elenco paraguayo solo necesita un empate para lograr el objetivo.
La 'Tri', segunda con 25 puntos, comenzó las Eliminatorias Conmebol 2026 con tres puntos menos debido a un castigo que le impuso la FIFA en el 2023. Por su parte, los 'Albirrojos' podrían escalar hasta la tercera posición si logran ganar, pero solo les basta un punto para celebrar con su gente el regreso al Mundial.
