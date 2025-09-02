Paraguay vs. Ecuador por Eliminatorias sudamericanas 2026: horario y dónde ver

Paraguay vs. Ecuador se enfrentan este jueves 4 de setiembre, desde el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, en un partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Paraguay vs. Ecuador: hora del partido

Si te gusta ver los partidos de las Eliminatorias sudamericanas 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre Paraguay vs. Ecuador, por la penúltima fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 17:30 horas

Perú: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Chile: 19:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 19:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

¿Dónde ver Paraguay vs. Ecuador?

Paraguay: GEN y Disney Plus

Ecuador: El Canal del Fútbol y Disney Plus

Perú: Movistar Eventos 2 (canal 11 y 711 HD) y Disney Plus

Bolivia: Tigo Sports y Disney Plus

Estados Unidos: Fanatiz USA

Paraguay vs. Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas 2026

Después de 10 meses, las selecciones de Paraguay y Ecuador se verán las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas 2026, el conjunto ecuatoriano ya logró su clasificación a la próxima Copa del Mundo, mientras que el elenco paraguayo solo necesita un empate para lograr el objetivo.

La 'Tri', segunda con 25 puntos, comenzó las Eliminatorias Conmebol 2026 con tres puntos menos debido a un castigo que le impuso la FIFA en el 2023. Por su parte, los 'Albirrojos' podrían escalar hasta la tercera posición si logran ganar, pero solo les basta un punto para celebrar con su gente el regreso al Mundial.