Argentina vs. Venezuela: horario del partido por Eliminatorias sudamericanas 2026

Argentina vs. Venezuela miden sus fuerzas este jueves 4 de setiembre, desde el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, en un partido válido por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países, ya que será la despedida de Lionel Messi ante su gente en esta competición.

Argentina vs. Venezuela: hora del partido

Si te gusta ver los encuentros de las Eliminatorias sudamericanas 2026 y deseas sintonizar el partido entre Argentina vs. Venezuela, por la penúltima fecha, aquí te mostramos los horarios en los distintos países:

México: 17:30 horas

Perú: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Chile: 19:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 19:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Argentina vs. Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas 2026

Después de 10 meses, las selecciones de Argentina y Venezuela se verán las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas 2026, el conjunto argentino ya logró su clasificación a la próxima Copa del Mundo con algunas fechas de anticipación, mientras que el equipo venezolano está en zona de repechaje y tendrá que cuidar ese puesto.

Este partido tendrá un condimento especial, ya que Lionel Messi jugará ante la 'Vinotinto' su último encuentro de Eliminatorias sudamericanas en suelo argentino. La Pulga aún no ha confirmado si participará en el Mundial 2026, lo que lo convertiría en el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo.

Ante Venezuela "va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá un amistoso o más partidos. Luego no sé qué pasará, pero vamos con esa intención", afirmó el capitán de Argentina la semana pasada.