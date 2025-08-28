¿Beneficia a Perú? La razón por la que Lionel Messi saldrá motivado para enfrentar a Venezuela

La selección peruana se viene preparando para afrontar la fecha doble de las Eliminatorias 2026 en busca de lograr un milagro y clasificar al repechaje. Conscientes que no dependen de si mismos, tendrán un ojo puesto en el resultado entre Argentina vs Venezuela. En ese contexto, ahora Lionel Messi reveló que saldrá motivado a conseguir la victoria ante la 'vinotinto', una noticia que emociona los hinchas peruanos.

Resulta que, luego de la clasificación a la final de la Leagues Cup ante Orlando City, el astro argentino conversó con los medios y se refirió a su convocatoria con la selección argentina para el proceso clasificatorio rumbo a Norteamérica 2026.

Ante ello, el '10' de la albiceleste reveló que el partido ante Venezuela será muy "especial" para él, ya que se trata de su último partido en las Eliminatorias, por lo que saldrá motivado al campo. Esta noticia ha dejado conmocionados a sus millones de seguidores que esperaban verlo un tiempo más jugando con su selección.

"Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial (ante Venezuela) para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos", mencionó el exjugador del Barcelona para Apple TV.

Asimismo, 'Lio' indicó que su familia se hará presente en el estadio para vivir junto a él lo que será su despedida de las clasificatorias con Argentina. De esta forma, Messi saldrá con toda la motivación al terreno de juego para poder lograr su última victoria en la competición.

"Sí que es un partido muy especial, donde por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis padres y toda la familia de mi mujer. Lo vamos a vivir de esa manera. No sé qué pasará, pero vamos con esa intención", añadió el actual futbolista del Inter de Miami.

Argentina aseguró su clasificación al Mundial 2026

La 'albiceleste' es actualmente la única selección de Sudamérica que aseguró su clasificación a la siguiente edición de la Copa del Mundo. Los comandados por Lionel Scaloni son los líderes en la tabla Conmebol con 35 unidades y se sacan 10 puntos de diferencia a su más cercano perseguidor.

¿Cuándo juegan Argentina vs Venezuela?

El partido entre Argentina vs Venezuela se disputará el próximo jueves 4 de setiembre. Este duelo está programado a disputarse en el Estadio Monumental de Buenos Aires a las 6:30 p.m. (hora peruana).