- Hoy:
- Partidos de hoy
- Copenhague vs Basel
- Bolívar vs The Strongest
- Inter Miami vs Orlando City
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
¡Golpe! Venezuela confirma 3 bajas para partidos ante Argentina y Colombia por Eliminatorias
Estando prácticamente a una victoria de clasificar al Mundial, Venezuela confirma tres sensibles para partidos claves ante Argentina y Colombia por Eliminatorias 2026.
Una de las selecciones que podría ir por primera vez a una Copa del Mundo es Venezuela. La escuadra 'Vinotinto' ha conseguido resultados claves en las últimas jornadas de las Eliminatorias, por lo que prácticamente está a un triunfo de la gran hazaña. Sin embargo, de cara a sus choques ante Argentina y Colombia, la Federación indicó que sufrirán hasta 3 bajas en los duelos internacionales.
PUEDES VER: La poderosa razón por la que todas las selecciones quieren que Venezuela pierda en Argentina
Venezuela sufre hasta 3 sensibles bajas por Eliminatorias
Mediante un comunicado en redes sociales, se confirmó al 100% las bajas de los futbolistas Yangel Herrera (Girona FC de España) y Jhonder Cádiz (Pachuca de México). Ambos jugadores presentan complicaciones lesiones que les impide llegar a los encuentro claves de la 'Vinotinto'.
"La Federación Venezolana de Fútbol informa que, tras recibir los reportes clínicos de los departamentos médicos de sus respectivos clubes, los futbolistas Yangel Herrera y Jhonder Cádiz no formarán parte de la convocatoria de la Vinotinto para las jornadas 17 y 18 de Eliminatorias", se lee en la misiva.
Adicional a ello, se presenta la lesión de José Martínez (Corinthians de Brasil) por una fractura en la mano. Sin embargo, desde la Federación Venezolana han decidido convocarlo a la concentración y hacerle una evaluación que le permita tener chance de sumar minutos ante Argentina y Colombia.
"José Martínez presenta una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, de resolución quirúrgica. Será parte de la convocatoria y el departamento médico evaluará su evolución", agregó.Parte médico de Venezuela sobre Yangel Herrera, Jhonder Cádiz y José Martínez.
Partidos de Venezuela por Eliminatorias 2026
FECHA 17
- Argentina vs Venezuela - Jueves 4 de septiembre (18:30 hora peruana | 19:30 hora venezolana)
FECHA 18
- Venezuela vs Colombia - Martes 9 de septiembre (18:30 hora peruana | 19:30 hora venezolana)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90