¡Golpe! Venezuela confirma 3 bajas para partidos ante Argentina y Colombia por Eliminatorias

Una de las selecciones que podría ir por primera vez a una Copa del Mundo es Venezuela. La escuadra 'Vinotinto' ha conseguido resultados claves en las últimas jornadas de las Eliminatorias, por lo que prácticamente está a un triunfo de la gran hazaña. Sin embargo, de cara a sus choques ante Argentina y Colombia, la Federación indicó que sufrirán hasta 3 bajas en los duelos internacionales.

Venezuela sufre hasta 3 sensibles bajas por Eliminatorias

Mediante un comunicado en redes sociales, se confirmó al 100% las bajas de los futbolistas Yangel Herrera (Girona FC de España) y Jhonder Cádiz (Pachuca de México). Ambos jugadores presentan complicaciones lesiones que les impide llegar a los encuentro claves de la 'Vinotinto'.

"La Federación Venezolana de Fútbol informa que, tras recibir los reportes clínicos de los departamentos médicos de sus respectivos clubes, los futbolistas Yangel Herrera y Jhonder Cádiz no formarán parte de la convocatoria de la Vinotinto para las jornadas 17 y 18 de Eliminatorias", se lee en la misiva.

Adicional a ello, se presenta la lesión de José Martínez (Corinthians de Brasil) por una fractura en la mano. Sin embargo, desde la Federación Venezolana han decidido convocarlo a la concentración y hacerle una evaluación que le permita tener chance de sumar minutos ante Argentina y Colombia.

"José Martínez presenta una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, de resolución quirúrgica. Será parte de la convocatoria y el departamento médico evaluará su evolución", agregó.

Parte médico de Venezuela sobre Yangel Herrera, Jhonder Cádiz y José Martínez.

Partidos de Venezuela por Eliminatorias 2026

FECHA 17

Argentina vs Venezuela - Jueves 4 de septiembre (18:30 hora peruana | 19:30 hora venezolana)

FECHA 18