¡Golpe! Venezuela confirma 3 bajas para partidos ante Argentina y Colombia por Eliminatorias

Estando prácticamente a una victoria de clasificar al Mundial, Venezuela confirma tres sensibles para partidos claves ante Argentina y Colombia por Eliminatorias 2026.

Diego Medina
Selección venezolana sufre tres bajas por Eliminatorias.
Selección venezolana sufre tres bajas por Eliminatorias.
Una de las selecciones que podría ir por primera vez a una Copa del Mundo es Venezuela. La escuadra 'Vinotinto' ha conseguido resultados claves en las últimas jornadas de las Eliminatorias, por lo que prácticamente está a un triunfo de la gran hazaña. Sin embargo, de cara a sus choques ante Argentina y Colombia, la Federación indicó que sufrirán hasta 3 bajas en los duelos internacionales.

Venezuela busca el triunfo en Argentina por las Eliminatorias 2026.

Venezuela sufre hasta 3 sensibles bajas por Eliminatorias

Mediante un comunicado en redes sociales, se confirmó al 100% las bajas de los futbolistas Yangel Herrera (Girona FC de España) y Jhonder Cádiz (Pachuca de México). Ambos jugadores presentan complicaciones lesiones que les impide llegar a los encuentro claves de la 'Vinotinto'.

"La Federación Venezolana de Fútbol informa que, tras recibir los reportes clínicos de los departamentos médicos de sus respectivos clubes, los futbolistas Yangel Herrera y Jhonder Cádiz no formarán parte de la convocatoria de la Vinotinto para las jornadas 17 y 18 de Eliminatorias", se lee en la misiva.

Adicional a ello, se presenta la lesión de José Martínez (Corinthians de Brasil) por una fractura en la mano. Sin embargo, desde la Federación Venezolana han decidido convocarlo a la concentración y hacerle una evaluación que le permita tener chance de sumar minutos ante Argentina y Colombia.

"José Martínez presenta una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, de resolución quirúrgica. Será parte de la convocatoria y el departamento médico evaluará su evolución", agregó.

Parte médico de Venezuela sobre Yangel Herrera, Jhonder Cádiz y José Martínez.

Partidos de Venezuela por Eliminatorias 2026

FECHA 17

  • Argentina vs Venezuela - Jueves 4 de septiembre (18:30 hora peruana | 19:30 hora venezolana)

FECHA 18

  • Venezuela vs Colombia - Martes 9 de septiembre (18:30 hora peruana | 19:30 hora venezolana)

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

