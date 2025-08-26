La poderosa razón por la que todas las selecciones quieren que Venezuela pierda en Argentina

Las Eliminatorias 2026 se reinician en septiembre y la selección peruana tendrá una nueva y última prueba de fuego en la fecha doble cuando enfrente a sus similares de Uruguay y Paraguay. En ese contexto, uno de los partidos más esperados en Sudamérica es el de Venezuela vs Argentina.

Y es que este partido a disputarse en Buenos Aires no solo promete muchas emociones, también genera expectativa por el resultado que modifique la tabla de posiciones. Por ello, varios países esperan la caída de la ‘Vinotinto’ en sus aspiraciones de lograr la clasificación a la Copa del Mundo.

¿Por qué a todos le conviene que Venezuela pierda ante Argentina?

Para la fecha 17 de las Clasificatorias Sudamericanas, Venezuela enfrenta de visita a Argentina. Si la ‘Vinotinto’ pierde, automáticamente Uruguay, Paraguay y Colombia clasifican al Mundial 2026. Asimismo, Bolivia y Perú tendrían chances de avanzar al repechaje si ganan sus respectivos partidos.

Aunque todo puede pasar en esta jornada de Eliminatorias 2026, lo cierto es que el partido de la selección venezolana frente a Lionel Messi y compañía genera diversas reacciones, pues quedan solo dos compromisos para que este largo camino rumbo a la cita mundialista se termine.