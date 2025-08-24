¿Quiénes son? Los 9 futbolistas que militan en el extranjero que fueron convocados por Perú

La selección peruana hizo oficial la lista de convocados del DT Óscar Ibáñez para la última fecha doble de Eliminatorias 2026, en la que se enfrentarán a Uruguay y Paraguay. En total, son 27 jugadores que tendrán la responsabilidad de defender a la Bicolor, pero llama sorpresivamente la atención que en esta oportunidad solo sean pocos los que militen en el extranjero. Conoce en esta nota de quiénes se trata.

Los hinchas han quedado anonadados al conocer que 9 futbolistas que juegan en el exterior solamente sean citados por el comando técnico de la Blanquirroja. El infaltable en la nómina es Pedro Gallese, quien es una de las figuras de Orlando City y es el elegido para defender el arco del conjunto nacional.

Entre los defensores se encuentran Luis Advíncula, con un presente cuestionado en Boca Juniors; así como Marcos López, quien destaca en el Copenague de Dinamarca; y Oliver Sonne, con minutos en la Premier League de Inglaterra en Burnley.

En el mediocampo hay dos nombres más: el reciente fichaje de Gremio, Erick Noriega, que aún no debuta con el 'Tricolor Gaúcho'; y Renato Tapia, quien actualmente está en Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos y es uno de los referentes de la selección.

Por último, dos extremos completan la lista de seleccionados que desarrollan sus carreras fuera del Perú. El primero es Joao Grimaldo, de excelente presente con Riga FC de Letonia; y Kenji Cabrera, quien hace poco llegó a Vancouver Whitecaps de la MLS y está sumando sus primeros minutos con el cuadro canadiense.

Futbolistas convocados a la selección peruana que militan en el extranjero

Pedro Gallese (Orlando City - Estados Unidos)

Luis Advíncula (Boca Juniors - Argentina)

Marcos López (Copenague - Dinamarca)

Oliver Sonne (Burnley - Inglaterra)

Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre - Brasil)

Renato Tapia (Al Wasl - Emiratos Árabes Unidos)

Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá)

¿Cuándo se unirán los jugadores del extranjero a la selección peruana?

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, los 9 elementos de la selección peruana que fueron convocados por Óscar Ibáñez para los últimos dos compromisos por Eliminatorias no vendrán a nuestro país para comenzar a entrenar desde el lunes 25 de agosto y se unirán a los trabajos en tierras uruguayas con el objetivo que no sufran desgaste físico producto de los constantes viajes.

"De cara a la fecha doble por Eliminatorias, el entrenamiento en la Videna iniciará el lunes 25 hasta el sábado 30 y desde el domingo 31 se trabajará en Montevideo. Los convocados que militan en el extranjero ya no vendrán a Lima, irán directo a Uruguay para evitar mayor desgaste en el viaje", señaló en sus redes sociales.